МКС видав ордери на арешт Герасимова і Шойгу

Міжнародний кримінальний суд (МКС) 24 червня видав ордери на арешт голову російського Генерального штабу Валерія Герасимова та ексміністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті МКС.

"24 червня 2024 року Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду у складі судді Росаріо Сальваторе Айтала, головуючого судді Серхіо Херардо Угальде Годінеса та судді Хайкеля Бен Махфуда, видала ордери на арешт для двох осіб: Сергія Кужугетовича Шойгу та Валерія Васильовича Герасимова", — йдеться у повідомленні.

Два ордери на арешт були видані за клопотаннями прокуратури. Палата попереднього провадження II визнала, що є достатні підстави вважати, що двоє підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари російських Збройних сил по українській енергетичній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року. Крім того, армія РФ завдала великої кількості ударів по численних електростанціях і підстанціях у багатьох місцях в Україні й завдала "надмірну випадкову шкоду" цивільним людям та обʼєктам.

Під "надмірною випадковою шкодою" мається на увазі порушення принципу пропорційності. Тобто росіян звинувачують в тому, що навіть цілячи у "законні" в розумінні міжнародного права обʼєкти, застосовані ними боєприпаси призвели до загибелі людей і завдали набагато більше шкоди цивільним обʼєктам, ніж "законній" цілі.

Крім цього Шойгу і Герасимова підозрюють у злочинах проти людяності, які завдають сильних страждань, значних тілесних ушкоджень чи шкоди психічному здоровʼю.

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що із цим рішенням МКС "справедливість для України стає все реальнішою".

"Це дуже важливе рішення для нас! Рано чи пізно справедливе покарання наздожене кожного воєнного злочинця! Тільки спільними зусиллями ми можемо це прискорити", — йдеться у дописі омбудсмена у Telegram.

5 березня 2024 року МКС видав ордери на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша та начальника Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова.

17 березня 2023-го МКС видав ордер на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав неповнолітніх Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

Відтак, якщо вони виїдуть за територію Росії у держави, які є учасниками Міжнародного кримінального суду та ратифікували Римський статут, їх повинні заарештувати та передати до Гааги.

Головний прокурор МКС Карім Хан підкреслив, що ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової не має терміну давності.