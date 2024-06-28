Трамп: "Україна не виграє цю війну, у них закінчуються люди"

Україна не виграє війну проти Росії, Путін не збирається зупинятися. Якби президентом був не Джо Байден, а Дональд Трамп, то російсько-українська війна не почалася б.

Про це заявив кандидат у президенти США Дональд Трамп на дебатах із чинним очільником Америки Джо Байденом.

"Це війна, яка ніколи не повинна була початися. Вона б ніколи не почалася зі мною. … Він (Джо Байден – Ред.) поставив нас у таке погане становище зараз з Україною і Росією, тому що Україна не виграє цю війну. У них закінчуються люди, у них закінчуються солдати. Вони втратили так багато людей, це так сумно. Вони втратили ці чудові міста з золотими куполами, яким тисяча років, і все через нього і його дурні рішення. Росія ніколи б не напала, якби я був президентом", — сказав Дональд Трамп.

Трамп заявив, що якби у США був "справжній президент, якого Путін поважав би", то кремлівський очільник ніколи б не напав на Україну.

"Насправді, я думаю, що він (Джо Байден — Ред.) заохочував Росію до вторгнення. Я скажу вам, що сталося: він дуже погано впорався з Афганістаном. Це був такий жахливий сором, найганебніший момент в історії нашої країни. Коли Путін дивився на це і бачив некомпетентність… Коли Путін побачив це, він сказав: "Знаєте що, я думаю, ми зайдемо (в Україну — Ред)", — сказав Трамп.

Також Трамп відзначив, що так званий "мирний план Путіна" щодо закінчення війни в України є неприйнятним, але водночас Трамп підкреслив, що США не повинні витрачати так багато грошей на Україну.

"Умови Путіна неприйнятні. Але подивіться, це війна, яка ніколи не повинна була розпочатися, якби у нас був лідер. У цій війні він (Джо Байден — Ред.) дозволив усім брати участь. Він дав Україні 200 мільярдів доларів, або навіть більше. Він дав 200 мільярдів доларів — це великі гроші. Я не думаю, що коли-небудь було щось подібне. Кожного разу, коли Зеленський приїжджає в цю країну, він забирає з собою 60 мільярдів доларів. Він найбільший продавець у світі. І я не критикую його, я не критикую нічого. Я лише кажу, що гроші, які ми витрачаємо на цю війну — ми не повинні їх витрачати", — додав Трамп.

Кандидат у президенти США вкотре заявив, що у разі, якщо він прийде до влади, то завершить війну ще до інавгурації.

"Цього не повинно було статися. Я зроблю так, щоб ця війна була врегульована між Путіним і Зеленським до того, як я вступлю на посаду 20 січня. Я покінчу з цією війною. Людей вбивають так безглуздо, так нерозумно, і я покінчу з цим. Я зроблю це швидко, ще до того, як вступлю на посаду", — підсумував Трамп.

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.

Раніше, у березні, Дональд Трамп викликав президента США Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді, попри те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.

14 квітня низка найбільших американських медіакомпаній надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на майбутніх президентських виборах Сполучених Штатів, із закликом провести дебати.