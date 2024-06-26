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Суд США виправдав засновника WikiLeaks Ассанжа та звільнив із зали суду
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Суд США виправдав засновника WikiLeaks Ассанжа та звільнив із зали суду

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Джуліан Ассанж
Джуліан Ассанж прибуває до будівлі суду на острові Сайпан, США, 25 червня 2024 року. Getty Images/Chung Sung-Jun

Засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа звільнили із зали суду у США. Йому інкримінували злочини, пов'язані з найбільшим в американській історії випадком розкриття секретної інформації.

Про це повідомляє американська газета The Washington Post.

Суддя заявила, що справу Ассанжа офіційно закрито і "він може вийти із зали вільною людиною". Суд врахував засновнику Wikileaks відбутий 14-річний термін і подальшого увʼязнення не потрібно. Журналіст повернеться додому — в Австралію. Ассанж повністю визнав себе винним у порушенні закону про шпигунство.

Ассанжу заборонено приїжджати до США без дозволу щодо умов угоди зі слідством, повідомили в американському Мін'юсті.

З 2019 року Ассанж перебував у британській в'язниці Белмарш, куди його помістили після видворення з території посольства Еквадору в Лондоні. Понад п'ять років Вашингтон домагався від Лондона екстрадиції засновника WikiLeaks до США.

Як писав телеканал CNN, Ассанж погодився укласти угоду про визнання провини з адміністрацією Байдена, яка дозволить йому уникнути ув'язнення в США.

WikiLeaks — міжнародна організація, що займається витоками таємної інформації та її подальшою публікацією на своєму сайті.

За що ув'язнили Джуліана Ассанжа

Джуліан Ассанж – австралійський журналіст. У 2006 році він заснував сайт WikiLeaks, де розміщувалися секретні матеріали про корупцію, шпигунство, військові злочини, надані ресурсу колишнім аналітиком розвідки США.

У 2012 році британський суд вирішив заарештувати Ассанжа і видати його Стокгольму. Там журналіста звинуватили у сексуальному насильстві. Ассанж заховався в посольстві Еквадору в Лондоні. Там він переховувався 7 років. Зокрема, там розвинулися стосунки Ассанжа з його дружиною Моріс.

Британська поліція заарештувала Ассанжа за запитом США. У 2019 він залишився без притулку у посольстві за порушення міжнародних конвенцій і агресивну поведінку.

Мін'юст США звинувачує його в злочинній змові з метою незаконного проникнення в комп’ютерні системи Пентагону.

З 2019 року Ассанж перебував у британській в'язниці Белмарш, куди його помістили після видворення з території посольства Еквадору в Лондоні. Понад п'ять років Вашингтон домагався від Лондона екстрадиції засновника WikiLeaks до США.

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