Перша партія снарядів у рамках чеської ініціативи прибула в Україну — прем'єр

В Україну прибула перша партія боєприпасів, закуплених в рамках чеської ініціативи, в рамках якої Чехія шукає артилерійські снаряди для України в країнах поза Євросоюзом.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

"Перша партія боєприпасів за нашою ініціативою прибула в Україну певний час тому. Ми робимо все необхідне", — написав він у соцмережі Х.

15 червня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що закуплені в межах чеської ініціативи боєприпаси вже прибувають в Україну. Цього року Київ зможе безперервно отримувати їхню "значну кількість".

Чеська ініціатива щодо боєприпасів для України

17 лютого Петр Павел оголосив на Мюнхенській конференції, що Чехія знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

20 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про отримання перших 300 тисяч боєприпасів у межах ініціативи щодо закупівлі боєприпасів за межами ЄС та передання їх Україні. Перші снаряди надійдуть до червня, писало The Guardian.

21 березня Сікорський заявив, що Польща зробить матеріально-технічний і фінансовий внесок в очолюваний Чехією план збільшення постачання боєприпасів в Україну шляхом закупівель за межами Європи.