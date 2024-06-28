Пропозиції очільника Кремля Володимира Путіна щодо завершення війни з Україною є неприйнятними.

Про це заявив Дональд Трамп на перших дебатах основних кандидатів у президенти США.

Трамп пообіцяв у разі перемоги на виборах припинити війну в Україні. На його думку, війни не трапилося б, якби Росія поважала нинішнього президента Джо Байдена.

"Загинуло багато людей, набагато більше, ніж думають. Ви можете подвоїти ці цифри, можливо, потроїти. Він (Байден — Ред.) не зробив нічого, щоб зупинити це", — сказав Дональд Трамп.

Зі слів Трампа, Байден "заохочував" Росію до війни через вивід військ США з Афганістану у 2021 році.

"Це був жахливий сором, найганебніший момент в історії нашої країни. Коли Путін побачив це, він сказав: "Знаєте що, я думаю, ми зайдемо". Це була його мрія. Я говорив з ним про його мрію. Різниця в тому, що він ніколи б не вторгся в Україну (за іншого президента США)", — додав Дональд Трамп.

Трамп погодився з тим, що умови Путіна неприйнятні, проте ще раз нагадав, що війна б не почалася, якби в Америки "був лідер".

"Він (Джо Байден – Ред.) дав Україні 200 мільярдів доларів, або навіть більше. Це великі гроші. Кожного разу, коли Зеленський приїжджає в цю країну, він забирає з собою 60 мільярдів доларів. Він (Зеленський – Ред.) найбільший продавець у світі. І я не критикую його. Лише кажу, що гроші, які ми витрачаємо на війну, ми витрачати не повинні", — відзначив Трамп.

Джо Байден у відповідь назвав Володимира Путіна воєнним злочинцем і заявив, що Путін хоче відновити СРСР. Байден підкреслив, що якщо не зупинити РФ, то нападу зазнають інші країни Європи.

"Далі буде Польща, Білорусь, країни НАТО. Ми можемо тільки здогадуватись, що буде далі, якщо все спустити з рук", — сказав Джо Байден.

Що відомо про заяви Путіна

14 червня на зустрічі з керівництвом МЗС Росії Володимир Путін заявив, що однією з умов для початку переговорів із Києвом є повне виведення українських військ із Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також Україна має заявити про відсутність планів вступити в НАТО.

При цьому російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що вважає некоректним ставити питання про те, що ініціатива Путіна щодо України схожа на пропозицію про капітуляцію, передають "РИА Новости".

На заяву відреагували також в МЗС України. У відомстві зазначили, що поява низки заяв від очільника Кремля Володимира Путіна за день до початку Глобального саміту миру свідчить про те, що Росія насправді боїться справжнього миру.

"Всі озвучені Путіним ультиматуми вже багато разів лунали з Москви й нічого нового в цих чергових заявах немає. Водночас показовим є час їхнього озвучення. Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру у Швейцарії, Путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн в цьому заході", — йдеться у повідомленні.

Зі свого боку в Офісі президента заявили, що Росія не має бажання припиняти війну, а пропозиції Путіна свідчать про "нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії".

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.

Раніше, у березні, Дональд Трамп викликав президента США Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді, попри те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.

14 квітня низка найбільших американських медіакомпаній надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на майбутніх президентських виборах Сполучених Штатів, із закликом провести дебати.