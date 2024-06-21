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Ракетний обстріл Полтавщини, "Буревій" на Луганщині, KyivPride. Тиждень війни у фото
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Ракетний обстріл Полтавщини, "Буревій" на Луганщині, KyivPride. Тиждень війни у фото

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хлопчик у деокупованому селі на Ізюмщині
Льоня біля свого будинку у селі Чистоводівка неподалік Ізюма, 13 червня 2024 року. Льоня — наймолодший син у багатодітній родині, яка пережила російську окупацію на Харківщині у 2022-му. Вони економили їжу, висаджували картоплю на городі зі шкірок і пів року не могли купити взуття для дітей. Суспільне Харків/Євген Гертнер

Росіяни готують наступ на Борову. Путін відмовився від виведення військ РФ з України як умови для переговорів та підписав з Кім Чен Ином договір про стратегічне партнерство. В США заявили, що зроблять усе, щоб зупинити постачання зброї з Ірану та КНДР до Росії. Рада ЄС підтвердила початок переговорів з Україною і Молдовою про вступ до Євросоюзу.

В Одесі презентували український морський дрон Stalker 5.0. У Криму за два місяці уразили близько 15 систем протиповітряної оборони росіян. Франція за два роки підготує 26 українських військових льотчиків на F-16. У "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ.

В Україні зареєстровано 303 факти сексуального насильства, зумовленого війною. 18 червня в Києві намагалися застрелити казахського опозиціонера Айдоса Садикова.

Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС та про субсидії для книгарень. У ДТЕК, Центренерго та Укргідроенерго планують до зими відновити половину потужностей. Рада ухвалила закон про перезавантаження БЕБ.

Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.

постраждала жінка, обстріл у Полтавському районі, 17 червня 2024 року
Постраждалу жінку несуть до машини швидкої допомоги з будинку, в який влучили уламки російської ракети у Полтавському районі, 17 червня 2024 року. Через російський обстріл постраждали 12 людей, трьох — госпіталізували. Суспільне Полтава/Каріна Попова

рятувальники відпочивають під час розбору завалів у багатоповерхівці в Полтавському районі, 17 червня 2024 року
Рятувальники відпочивають під час розбору завалів у багатоповерхівці в Полтавському районі, 17 червня 2024 року. Армія РФ обстріляла населений пункт у Полтавській області. Постраждали жителі мікрорайону, а також пошкоджені багатоповерхові будинки та електролінії. Суспільне Полтава/Любов Ємець

Український військовий чекає в бронетранспортері M113 відправлення на вогневі позиції у Донецькій області, 19 червня 2024 року
Український військовий чекає в бронетранспортері M113 відправлення на вогневі позиції у Донецькій області, 19 червня 2024 року. Getty Images/AFP/Roman Pilipey

Пара українських військових тримаються за руки під час Маршу рівності у Києві, 16 червня 2024 року
Пара українських військових тримаються за руки під час Маршу рівності у Києві, 16 червня 2024 року. На KyivPride, який вперше за останні три роки відбувся офлайн, зібрались представники ЛГБТК+, військові, ветерани війни, дипломати. Однією з вимог учасників Маршу є ухвалення закону про цивільні партнерства та закону про дискримінацію. Суспільне Новини/Олександр Магула

випускники танцюють вальс в укритті харківської гімназії № 21, Харків, 19 червня 2024 року
Випускники танцюють вальс в сховищі харківської гімназії № 21, Харків, 19 червня 2024 року. Відзначили випускний в укритті гімназії вперше від початку повномасштабного вторгнення, коли повністю облаштували підвальне приміщення. Цього року з 21-ї гімназії випускаються 22 учні. На святкування прийшли — 16, ще шестеро — за кордоном. Суспільне Харків/Євген Гертнер

чоловіки несуть тіло загиблої через обстріл жінки у Вільхівці на Харківщині, 19 червня 2024 року
Чоловіки несуть тіло загиблої через обстріл жінки у Вільхівці на Харківщині, 19 червня 2024 року. Росія завдала ударів двома керованими авіабомбами по селу у Харківському районі. Під час удару загинула переселенка з Донбасу. Ще один 60-річний чоловік — брат господаря будинку, де жила загибла, — зазнав поранень. Суспільне Харків/Євген Гертнер

вболівальники у Києві реагують на забитий гол у ворота українських футболістів, Румунія – Україна, 17 червня 2024 року
Вболівальники у Києві реагують на забитий гол у ворота українських футболістів під час матчу Румунія – Україна, 17 червня 2024 року. Українська команда програла з рахунком 3-0. Getty Images/NurPhoto/Maxym Marusenko

футболісти клубу "Покрова АМП" (Львів) на тренуванні, 15 червня 2024 року, військові з ампутаціями ніг
Спортсмени клубу "Покрова АМП" (Львів), першої української футбольної команди, яка складається з військовослужбовців з ампутаціями ніг внаслідок бойових дій, на тренуванні у Львові, 15 червня 2024 року. Getty Images/AFP/Yuriy Dyachyshyn

підлітки на памʼятнику танку Т-34 на площі Конституції у Харкові 19 червня 2024 року
Підлітки увечері сидять на памʼятнику радянському танку Т-34 часів Другої світової війни на площі Конституції у Харкові, 19 червня 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

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