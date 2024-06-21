В Одесі презентували український морський дрон Stalker 5.0. У Криму за два місяці уразили близько 15 систем протиповітряної оборони росіян. Франція за два роки підготує 26 українських військових льотчиків на F-16. У "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ.

В Україні зареєстровано 303 факти сексуального насильства, зумовленого війною. 18 червня в Києві намагалися застрелити казахського опозиціонера Айдоса Садикова.

Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС та про субсидії для книгарень. У ДТЕК, Центренерго та Укргідроенерго планують до зими відновити половину потужностей. Рада ухвалила закон про перезавантаження БЕБ.

Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.

Постраждалу жінку несуть до машини швидкої допомоги з будинку, в який влучили уламки російської ракети у Полтавському районі, 17 червня 2024 року. Через російський обстріл постраждали 12 людей, трьох — госпіталізували. Суспільне Полтава/Каріна Попова

Рятувальники відпочивають під час розбору завалів у багатоповерхівці в Полтавському районі, 17 червня 2024 року. Армія РФ обстріляла населений пункт у Полтавській області. Постраждали жителі мікрорайону, а також пошкоджені багатоповерхові будинки та електролінії. Суспільне Полтава/Любов Ємець

Український військовий чекає в бронетранспортері M113 відправлення на вогневі позиції у Донецькій області, 19 червня 2024 року. Getty Images/AFP/Roman Pilipey

Пара українських військових тримаються за руки під час Маршу рівності у Києві, 16 червня 2024 року. На KyivPride, який вперше за останні три роки відбувся офлайн, зібрались представники ЛГБТК+, військові, ветерани війни, дипломати. Однією з вимог учасників Маршу є ухвалення закону про цивільні партнерства та закону про дискримінацію. Суспільне Новини/Олександр Магула

Випускники танцюють вальс в сховищі харківської гімназії № 21, Харків, 19 червня 2024 року. Відзначили випускний в укритті гімназії вперше від початку повномасштабного вторгнення, коли повністю облаштували підвальне приміщення. Цього року з 21-ї гімназії випускаються 22 учні. На святкування прийшли — 16, ще шестеро — за кордоном. Суспільне Харків/Євген Гертнер

Чоловіки несуть тіло загиблої через обстріл жінки у Вільхівці на Харківщині, 19 червня 2024 року. Росія завдала ударів двома керованими авіабомбами по селу у Харківському районі. Під час удару загинула переселенка з Донбасу. Ще один 60-річний чоловік — брат господаря будинку, де жила загибла, — зазнав поранень. Суспільне Харків/Євген Гертнер

Вболівальники у Києві реагують на забитий гол у ворота українських футболістів під час матчу Румунія – Україна, 17 червня 2024 року. Українська команда програла з рахунком 3-0. Getty Images/NurPhoto/Maxym Marusenko

Спортсмени клубу "Покрова АМП" (Львів), першої української футбольної команди, яка складається з військовослужбовців з ампутаціями ніг внаслідок бойових дій, на тренуванні у Львові, 15 червня 2024 року. Getty Images/AFP/Yuriy Dyachyshyn