У ДТЕК, Центренерго та Укргідроенерго планують до зими відновити половину енергогенерувальних потужностей, зруйнованих внаслідок російських атак.

Про це в етері телемарафону заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, енергосистема перебуває в стані відновлення після шести масованих атак, які відбулися у березні, квітні, травні і червні. Сахарук зазначив, що росіяни обстріляли шість теплоелектростанцій компанії-оператора ТЕК Енерго.

"90% встановленої потужності було зруйновано або пошкоджено. Для відновлення лише наших станцій, необхідно 350-400 млн доларів, а це 14-16 млрд грн. 3,9 млрд грн ми плануємо цього року вкласти у відновлення. Це все, що ми можемо, і на жаль, не все, що потрібно. Шукаємо також донорів, які будуть допомагати. Вже є перші алоковані кошти", — сказав Сахарук.

За словами представника ДТЕК, компанія працює з Міненерго, щоб отримати обладнання, демонтоване зі старих станцій, які не працюють в Європі, і привезти його в Україну.

"Плануємо відновити половину встановленої потужності до початку ОЗП. Знаю, що такі ж плани щодо відновлення є й у держкомпаній Центренерго, і в Укргідроенерго. Тобто зараз енергетики роблять все можливе, для того, щоб максимально відновитися до початку зими, до роботи", — сказав він.

Водночас Сахарук зазначив, що Україні потрібні системи ППО для захисту відновлених енергооб'єктів.

"На відміну від попереднього сезону обстрілів, зараз на 10 ракет, які, наприклад, летіли на кожну станцію нашу, у ППО було 2-3 ракети, яким вони могли перехоплювати російські ракети. Тому завдання – не лише відновитися, те, над чим зараз працюють енергетики, а й захистити те, що зараз ще працює і що буде відновлено до початку зимового періоду", — сказав представник ДТЕК.

Він нагадав, росіяни зруйнували чи пошкодили 9 гігаватів встановленої потужності всієї енергосистеми України.

"Це половина від того, що нам буде потрібно взимку в періоди максимуму. Минулого року у нас були дні, коли максимальне навантаження було 18 гігаватів", — сказав Сахарук.

Директор ДТЕК зазначив, що значний дефіцит в енергосистемі зберігатиметься й узимку і буде призводити до обмежень споживання.

"Це буде єдиним способом не допустити повне відключення електроенергії в країні через спрацювання автоматики. Кількість годин, яку зараз озвучують багато експертів, я з цим прогнозом погоджуюсь. Тому що в нас настільки великі руйнації, що немає фізичної можливості вчасно відновитися до початку зими. Імпорт енергії, яка зараз надходить, не покриє і половину дефіциту, який буде у нас взимку", — сказав він.

За словами Сахарука, зараз імпорт покриває в різні години різний обсяг дефіциту. Від половини до 80% в нічні години.

Завтра, 19 червня, по всій Україні графіки відключення світла діятимуть протягом усієї доби.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

В Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі запровадили новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії, який має забезпечити коротшу тривалість обмежень.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

Вночі 1 червня російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed". У ніч проти 1 червня сили протиповітряної оборони збили 35 крилатих ракет і 46 "шахедів", якими РФ атакувала Україну. Усього військо РФ випустило 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА.

Як повідомили у ДТЕК, у ніч проти 1 червня Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК, там серйозно пошкоджене обладнання.

Як повідомили в "Укренерго", 1 червня росіяни завдали нового удару по енергооб'єктах України. Є пошкодження обладнання на об'єктах в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.