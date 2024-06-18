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У "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ — Черногоренко
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У "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ — Черногоренко

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У "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ — Черногоренко
Мобільний застосунок "Резерв+" на екрані мобільного телефону, в Києві, 18 травня 2024 року. Ковальчук Віктор / УНІАН

Електронний військово-обліковий документ став доступним у застосунку "Резерв+".

Про це вночі заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко повідомила у Facebook.

“По відчуттях, ніби разом з командою запускаємо майбутнє. Електронний військово-обліковий документ вже доступний в Резерв+. Цифровізація невідворотня”, — написала посадовиця.

У додатку доступний QR-код для перевірки даних ТЦК або поліцією.

"Тепер з собою можна не носити паперовий військовий квиток чи загублене приписне свідоцтво", — йдеться у застосунку.

Що відомо про "Резерв+"

18 травня з набуттям чинності оновлено законопроєкту про мобілізацію запрацював мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Він доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market. "Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.

З 18 червня у застосунку також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус військовозобов'язаного, призовника або резервіста.

Як оновити дані у застосунку

  • після завантаження "Резерв+" потрібно зареєструватися за допомогою системи BankID НБУ, обрати свій банк та підтвердити авторизацію;
  • після авторизації потрібно підтвердити номер мобільного телефону;
  • після цього з'явиться запит на підтвердження поточної адреси проживання та електронної пошти.
  • якщо будь-які з цих даних змінилися, їх можна оновити, підтвердивши через смс-повідомлення, або код, який прийде на електронну пошту;
  • після оновлення даних потрібно обрати код із 4 цифр, за яким буде здійснюватись вхід у застосунок.

Як оновити дані у застосунку "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів також можна переглянути у короткій відеоінструкції.

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