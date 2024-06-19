Станом на 18 червня 2024 року в Україні зареєстровано 303 факти сексуального насильства, зумовленого війною.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час пресконференції, передає кореспондентка Суспільного.

Вона уточнила, що серед постраждалих 112 чоловіків і 191 жінка. Водночас, за даними ООН, незареєстрованих випадків у 10 — 20 разів більше.

"Сьогодні світ відзначає Міжнародний день боротьби із сексуальним насильством в умовах війни. Для України це про об'єднання зусиль проти насильства, катувань та терору, яке коїть Російська Федерація на наших територіях", — сказала міністерка.

Заступниця генерального прокурора України Вікторія Літвінова своєю чергою під час пресконференції повідомила, що наразі вдалося ідентифікувати та повідомити про підозру 45 росіянам. До суду вже направлено акти щодо 29 осіб, п'ятеро злочинців уже отримали вирок в українському суді.