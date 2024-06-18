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Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС. Що це дасть
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Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС. Що це дасть

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Роумінг з ЄС — Зеленський підписав закон
Люди розмовляють мобільним телефоном, Київ. УНІАН

Президент України Володимир Зеленський 17 червня підписав законопроєкт №10265 про єдину роумінгову систему з Європейським Союзом.

Про це повідомила Верховна рада та йдеться в картці закону.

Закон забезпечує приєднання України до спільної роумінгової зони Україна — ЄС. Українські мобільні послуги в ЄС будуть за програмою "Роумінг як вдома" (RLAH).

RLAH означає, що під час подорожі в ЄС дзвінки, SMS та передача даних включені в домашній пакет послуг, згідно з тарифами вашого оператора, тож послуги роумінгу надаються без додаткової плати.

Також перевагами спільної роумінгової зони можна користуватися і користувачам європейських операторів, які приїжджають в Україну.

17 листопада 2023 року в українському парламенті зареєстрували і направили на розгляд профільного комітету законопроєкт №10265 щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу.

У квітні 2023-го Кабмін затвердив документ, який дозволить Україні укласти угоду про приєднання до "роумінгового безвізу" з ЄС. Як зазначили у Мінекономіки, це рішення створює умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку Європейського Союзу у сфері роумінгу.

У липні 2023 року 22 європейських оператори та 7 операторів України (3Mob, Data Group, Kyivstar, Lifecell, Ukrtelecom, Vega White, Vodafone Ukraine) продовжили ще на рік угоду про доступний роумінг для українців, які перебувають за кордоном.

14 лютого 2023 року Європейська комісія запропонувала включити пропозицію щодо скасування платного роумінгу для українців в Європейському Союзі в Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Верховна рада України 22 травня ухвалила у другому читанні законопроєкт про єдину роумінгову систему з Євросоюзом.

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