Франція за два роки підготує 26 українських військових льотчиків на F-16

Повітряно-космічні сили Франції з березня тренують пілотів ЗСУ. За два роки вони зобов’язалися сертифікувати навчання 26 українців.

Французька газета Le Monde побувала на полігоні та зробила репортаж із навчань.

Авіабаза розташована на південному заході Франції, назва не розголошується з міркувань безпеки.

Українських льотчиків, за даними Повітряно-космічних сил, наразі всього десять. Хтось ніколи не літав, хтось має досвід роботи на навчально-тренувальному літаку чеського виробництва L-39 Albatros. Їхній вік — від 21 до 23 років. Перед тим вони вивчали англійську мову у США.

Програма інтенсиву включає 80 годин польотів і 50 годин на тренажері з інструкторами. Зміст модулів скорочений — підготовка триватиме 6 місяців, а не 18, як було б у звичайному форматі.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що кінця року українські пілоти будуть готові до керування літаками Mirage 2000-5.

Франція відправить в Україну літаки Mirage 2000-5 і навчить пілотів, а також хоче сформувати "французьку бригаду" для ЗСУ. Крім того, Париж дозволяє удари по російських військових цілях переданою зброєю.

Що відомо про передачу України F-16

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 19 травня оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати можуть надати згоду на передачу Україні бойових літаків, зокрема F-16, за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по території РФ.

Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.

У лютому 2024-го Foreign Policy, посилаючись на високопосадовців з ЄС, писало, що перші американські винищувачі F-16 з’являться в Україні орієнтовно у червні 2024 року, а українська влада розраховує, що до кінця фінансового року у США (вересень) навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів.

22 березня повідомлялось, що у Великій Британії 10 українських пілотів завершили базовий льотний курс. Після цього вони перейшли до поглибленої підготовки, перш ніж навчитися керувати американськими винищувачами F-16. Початковий етап навчань українських пілотів на винищувачах F-16 у Великій Британії розпочався влітку 2023 року.

12 квітня речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш інформував, що українські пілоти, які будуть управляти винищувачами F-16 і навчаються в Данії та США, вже на завершальних етапах підготовки. За його словами, наразі вони відпрацьовують збиття крилатих ракет і ударних дронів типу "Shahed".Речниця Нацгвардії Аризони Ерін Ханніган оголосила, що перші чотири українські пілоти планують завершити навчання на винищувачах F-16 до літа.