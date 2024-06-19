Путін і Кім Чен Ин підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство"

Володимир Путін та Кім Чен Ин у межах візиту Путіна до КНДР підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між Росією та Північною Кореєю.

Як передає ТАСС, Путін після підписання заявив, що договір передбачає надання допомоги за умови агресії проти одного з учасників.

Кім Чен Ин своєю чергою зазначив, що договір "носить миролюбний та оборонний характер". Також лідер КНДР уточнив, що відповідний договір включає розвиток співробітництва економіки, політики та військової справи.

Кім Чен Ин додав, що укладання нового "найпотужнішого договору" між Росією і КНДР було б немислимо у відриві від "видатної далекоглядності" і "рішучості Путіна".

19 червня російський лідер Володимир Путін прибув до Північної Кореї. Це його перший візит в КНДР за 24 роки.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин перед початком зустрічі з Путіним пообіцяв повну підтримку війни Росії в Україні.