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Рада ЄС підтвердила початок переговорів про вступ до Євросоюзу з Україною і Молдовою
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Рада ЄС підтвердила початок переговорів про вступ до Євросоюзу з Україною і Молдовою

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Рада Європейського Союзу сьогодні, 21 червня, підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори з Україною і Молдовою про вступ до економічно-політичного блоку, які розпочнуться 25 червня у Люксембурзі.

Про це у соцмережі X повідомляє Бельгійського головування в Раді ЄС.

"Рада ЄС ухвалила загальну позицію Євросоюзу, включаючи рамкові умови для переговорів про вступ з Україною і Молдовою. Це відкриває шлях для початку переговорів у вівторок, 25 червня, в Люксембурзі", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 15:30 за місцевим часом розпочнеться міжурядова конференція з Україною. Міжурядова конференція з Молдовою стартує о 18:00.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "ми з нетерпінням чекаємо" наступного тижня, 25 червня, коли Україна та ЄС збираються провести свою першу міжурядову конференцію, фактично розпочавши переговорний процес щодо вступу.

"Мільйони українців, та й покоління наших людей реалізують свою європейську мрію. Україна повертається до Європи, куди вона належала століттями, як повноправний член європейської спільноти", — йдеться у дописі Зеленського у соцмережі X.

14 червня посли Євросоюзу погодили переговорні рамки для перемовин про вступ до економічно-політичного блоку України та Молдови.

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня 2022 року надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

  • реформа Конституційного суду;
  • продовження судової реформи;
  • антикорупція, включно з призначенням керівника САП;
  • боротьба з відмиванням коштів;
  • втілення антиолігархічного закону;
  • узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;
  • зміна законодавства про нацменшини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

7 листопада 2023 року "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.

Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.

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