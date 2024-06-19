США зроблять усе, щоб зупинити постачання зброї з Ірану та КНДР до РФ — Блінкен

Сполучені Штати зроблять усе можливе, щоб зупинити постачання зброї з Ірану та Північної Кореї до Росії для війни проти України.

Про це на спільній із генсеком НАТО пресконференції у Вашингтоні заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, коментуючи візит Путіна до КНДР.

"Північна Корея постачає значну кількість боєприпасів Росії, а також іншу зброю для використання в Україні. Іран надає зброю, в тому числі безпілотники, які використовувалися проти цивільних осіб та цивільної інфраструктури. Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб припинити підтримку, яку надають такі країни, як Іран і Північна Корея", — сказав він.

Держсекретар також зазначив, що США мають "глибокі занепокоєння" щодо Китаю, "не з погляду постачання зброї, а щодо забезпечення того, що потрібно Росії, щоб підтримувати свою оборонно-промислову базу та виробляти більше танків, більше боєприпасів, більше ракет".

"Найшвидшим способом покласти край війні буде позбавити Путіна думки, що він зможе пережити Україну і всіх її союзників, а також якщо він знатиме, що палива, необхідного для його військової машини, більше не буде", — сказав Блінкен.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також заявив, що візити Путіна до Північної Кореї демонструють і підтверджують дуже тісний зв’язок між Росією та "авторитарними державами, такими як КНДР, а також Китаєм та Іраном".

"Це також свідчить про те, що наша безпека не регіональна. Це глобально. Те, що відбувається в Європі, має значення для Азії, а те, що відбувається в Азії, має значення для нас. І це яскраво продемонстровано в Україні, де Іран, Північна Корея, Китай підтримують, розпалюючи загарбницьку війну Росії проти України. Ми бачимо, яку військову підтримку Росія отримує від Північної Кореї, а також від Ірану, і як Китай підтримує свою військову економіку", — сказав він.

Генсек НАТО додав, що в Альянсі також стурбовані потенційною підтримкою, яку Росія надає Північній Кореї, коли йдеться про підтримку ракетної та ядерної програм Пхеньяна.

19 червня російський лідер Володимир Путін прибув до Північної Кореї. Це його перший візит в КНДР за 24 роки.

Що відомо про постачання КНДР зброї до Росії

У січні 2023 року США оприлюднили розсекречені фотографії вагонів, які прямували в Росію з Північної Кореї і ймовірно перевозили зброю для російської армії, зокрема для ПВК "Вагнер".

У червні Кім Чен Ин пообіцяв "триматися за руку" з Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво між державами.

4 серпня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати отримали розвіддані, які вказують на спроби Росії придбати у Північної Кореї партію снарядів для використання у війні проти України.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що КНДР "заплатить ціну", якщо надасть Росії зброю для війни проти України.

10 вересня посланні з нагоди 75-ї річниці заснування КНДР Путін заявив, що прагне побудувати міцніші зв'язки з Північною Кореєю "на всіх фронтах".

Сполучені Штати 13 жовтня поінформували, що мають дані про передачу Північною Кореєю 1 000 контейнерів з військовим обладнанням до Росії.

Розвідка Південної Кореї 1 листопада вказала, що КНДР з серпня відправила у РФ понад мільйон артснарядів для війни проти України.

21 грудня пані посол США при НАТО Джуліан Сміт наголосила, що американці мають дані, підтверджені супутниковими знімками, що КНДР поставила у Росію тисячу контейнерів з військовим обладнанням та снарядами.

11 січня 2024 року генеральний прокурор Андрій Костін підтвердив, що Росія використовувала проти України ракети з Північної Кореї.

18 березня стало відомо, що КНДР відправила до Росії 7 тисяч контейнерів з боєприпасами та іншою військовою допомогою.

У червні Bloomberg із посиланням на міністра оборони Південної Кореї писало, що Північна Корея відправила до Росії щонайменше 10 тисяч транспортних контейнерів, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів.