Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав рішення комітету міністрів Ради Європи щодо Спецтрибуналу проти злочинів Росії й зазначив, що це важливий "практичний крок" на шляху до його створення.

Про це глава української дипломатії написав у соцмережі X.

Кулеба висловив вдячність всім членам комітету міністрів Ради Європи, які підтримали цей крок.

Зокрема це рішення доручає генеральному секретарю Ради Європи підготувати необхідні документи для сприяння консультаціям в Основній групі та підготовки потенційного проєкту угоди між Україною та Радою Європи про фактичне створення трибуналу. Рішення також передбачає подальшу роботу над можливою додатковою угодою щодо організації підтримки такого трибуналу, його фінансування та інших питань.

Кулеба підкреслив, що це важливий практичний крок на шляху до створення Спецтрибуналу. За його словами, кожен такий крок наближає до невідворотного покарання за злочин агресії РФ проти України.

"Ми продовжуємо працювати над тим, щоб повноцінно функціонуючий трибунал здійснив справедливе правосуддя. Це має вирішальне значення не лише для всіх українців, які постраждали внаслідок російської агресії, але й для всіх народів, які прагнуть жити в мирному та безпечному світі", — наголосив міністр закордонних справ України.

Раніше єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс заявляв, що спеціальний трибунал для російського президента Володимира Путіна та владної верхівки Росії з великою ймовірністю буде створено до кінця 2024 року.

Що відомо про намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини в Україні

Парламентська асамблея НАТО 21 листопада 2022 року визнала Росію державою-терористом, а також підтримала резолюцію, в якій ідеться про створення спеціального трибуналу за фактом агресії Росії. Однак, таке рішення ще має бути підтримано кожною окремою країною на національному рівні.

23 листопада 2022 року Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму.

Відразу після цього Росія завдала чергового масованого удару по інфраструктурі України. Без світла опинилася більша частина країни.

1 грудня 2022 року МЗС Франції повідомило, що Париж почав працювати з міжнародними партнерами, в тому числі з Україною, над пропозицією створити спецтрибунал для розслідування воєнних злочинів Росії.

2 грудня 2022 року Європейська Комісія запропонувала варіанти дій, які забезпечать притягнення Росії до відповідальності за масові звірства й злочини, скоєні під час війни в Україні, зокрема створення спеціального незалежного трибуналу.

5 грудня 2022-го стало відомо, що в ООН поширюють проєкт резолюції про створення спеціального трибуналу на кшталт Нюрнберзького для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини агресії в Україні.

19 січня 2023 року Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо створення спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії Росії проти України. Текст відповідної резолюції оприлюднений на сайті Європарламенту.