Обстріл Харкова: Кулеба, крім ППО, просить у партнерів дозволу бити по РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба випустив реакцію на обстріл Харкова 25 травня, внаслідок чого загинули щонайменше 6 людей. Він просить в союзників більше ППО та можливість збивати російські військові цілі, перш ніж РФ знову вдарить по Харкову.

Про це Кулеба написав в X.

"У партнерів України є два способи запобігти таким ударам. Перший: більше «Патріотів» та інших систем ППО для України. Другий: Україна збиває російські військові літаки перед тим, як вони скинуть бомби на Харків та інші міста та громад", — написав Кулеба.

Він мав на увазі, щоби партнери України дозволили бити наданою із Заходу зброєю по військових цілях у Росії.

За словами глави МЗС, Путін може поширювати брехню в інфополі, але виразні його дії. Росії не вдається захопити Харків, тому вона намагається його знищити.

25 травня російські війська завдали удару по Харкову. Про загрозу обстрілу КАБами попереджав начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник. Станом на 23:00 відомо про щонайменше шістьох загиблих, 40 поранених, 17 зниклих безвісти.

Західна зброя проти цілей на території Росії

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території Росії за допомогою поставленої західної зброї.

Україна попросила у США скасування обмеження на використання американської зброї територією Росії, яку визнає Вашингтон. Міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун проти, щоби зброю Заходу ЗСУ застосовували не в ближньому бою. Натомість держсекретар США Ентоні Блінкен закликає президента Джо Байдена зняти обмеження на використання Україною американської зброї по території Росії.

Уряд Великої Британії вже скасував подібне обмеження. Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон 2 травня відвідав Київ і пообіцяв Україні три млрд фунтів (3.74 млрд доларів) щорічно, а також заявив, що Україна має право бити одержаною від Британії зброєю по території РФ.