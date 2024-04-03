За підсумками конференції "Відновлення справедливості для України", яка 2 квітня відбулась у Гаазі (Нідерланди), представники 44 держав підтримали ідею створення спецтрибуналу для Росії за злочини, які були скоєні проти України під час війни. Політики ухвалили відповідну декларацію.

Про це повідомляє пресслужба уряду Нідерландів.

Загалом у конференції брали участь 57 країн. Документ підтримали 44 держави. Серед них: країни-члени Євросоюзу, Канада, Грузія, Японія, Молдова, Нова Зеландія, Велика Британія та Сполучені Штати.

Країни вітають обіцянки, озвучені на конференції різними державами, щодо подальшої підтримки розслідувань, та відзначають роль усіх інституцій, вже залучених до роботи, у тому числі Міжнародного кримінального суду, який видав безпрецедентний ордер на арешт Володимира Путіна.

У декларації також вітають торішнє створення Міжнародного центру з притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України (ICPA) при Євроюсті як координаційної платформи за участі України та п’яти держав-учасниць Спільної слідчої групи (JIT), із залученням США та Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, що є підтримкою для національних розслідувань.

Держави підтверджують наміри працювати над створенням спецтрибуналу для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії проти України, що сприяло б покаранню вищого військово-політичного керівництва РФ, та "вітають значний прогрес у цьому напрямку", закликаючи інші країни й міжнародні організації допомогти з напрацюванням юридичної бази та міжнародної підтримки для завершення цього процесу. Також вітають готовність Нідерландів прийняти цей спецтрибунал.

Реєстр збитків

У другому розділі декларації, що присвячений компенсації завданих Україні збитків, підписанти вітають початок роботи Реєстру збитків, який з 2 квітня почав приймати заявки.

Держави-підписанти документа запевняють, що суверенні російські активи у їхній юрисдикції залишаться замороженими, доки Росія не припинить агресію проти України та не сплатить за завдані збитки, а також вітають дискусії щодо можливості використання цих активів та доходів від них на користь України.

Глава української дипломатії Дмитро Кулеба зазначив, що якщо на початку повномасштабної війни до ідеї спецтрибуналу ставилися скептично, то тепер її підтримують багато держав і вона знайшла відображення у підсумковій декларації конференції.

"Вдячний усім країнам, які визнають важливість результатів у цьому питанні. Переконаний, що ми, працюючи разом, зможемо знайти усі необхідні рішення, щоби трибунал став реальністю. Потрібен ще один ривок, щоб завершити цю справу", – заявив Кулеба.

8 листопада 2023 року Верховна рада проголосувала за законопроєкт про Реєстр збитків, завданих Росією. Документ спрямований на захист прав та інтересів України та її громадян, зокрема, надає можливість подавати відомості щодо збитків, завданих через війну РФ, та сприяє утворенню компенсаційних механізмів.

22 березня у Києві відкрили Офіс реєстру збитків, завданих Росією. В установі працюватимуть приблизно 10 людей: юристи та комунікаційники. І за кілька тижнів вони почнуть приймати заявки на отримання компенсації від людей. Як сказав виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України Маркіян Ключковський, співробітники Офісу почнуть із заяв першої категорії: збитки за знищене житло.

Що відомо про намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини в Україні

Парламентська асамблея НАТО 21 листопада 2022 року визнала Росію державою-терористом, а також підтримала резолюцію, в якій ідеться про створення спеціального трибуналу за фактом агресії Росії. Однак, таке рішення ще має бути підтримано кожною окремою країною на національному рівні.

23 листопада 2022 року Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму.

Відразу після цього Росія завдала чергового масованого удару по інфраструктурі України. Без світла опинилася більша частина країни.

1 грудня 2022 року МЗС Франції повідомило, що Париж почав працювати з міжнародними партнерами, в тому числі з Україною, над пропозицією створити спецтрибунал для розслідування воєнних злочинів Росії.

2 грудня 2022 року Європейська Комісія запропонувала варіанти дій, які забезпечать притягнення Росії до відповідальності за масові звірства й злочини, скоєні під час війни в Україні, зокрема створення спеціального незалежного трибуналу.

5 грудня 2022-го стало відомо, що в ООН поширюють проєкт резолюції про створення спеціального трибуналу на кшталт Нюрнберзького для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини агресії в Україні.

19 січня 2023 року Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо створення спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії Росії проти України. Текст відповідної резолюції оприлюднений на сайті Європарламенту.