Зеленський прилетів у Сінгапур для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла"

Президент України Володимир Зеленський прибув до Сінгапура для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла" – ключовому майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Про це Зеленський повідомив у Телеграм.

У Сінгапурі президент України виступить на конференції та проведе низку зустрічей, зокрема з президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом і прем’єр-міністром Лоуренсом Вонгом, президентом Тимор-Лешті Жозе Рамушем-Ортою, міністром оборони США Ллойдом Остіном, сінгапурськими інвесторами.

"Відновлення справедливого миру в Україні, гарантування глобальної продовольчої та ядерної безпеки – це завдання Глобального саміту миру у Швейцарії. Саме тому нам важливо буде почути там голос Азійсько-Тихоокеанського регіону", — наголосив Зеленський.

Він додав, що глобальна безпека неможлива, коли найбільша країна світу ігнорує визнані кордони, міжнародне право й Статут ООН, шантажує голодом, темрявою та ядерною зброєю.

Азійський саміт проводиться вже 21 рік поспіль у Сінгапурі. Його організовує Міжнародний інститут стратегічних досліджень. Цьогоріч саміт завершується 2 червня. На Азійському саміті з 2022 року не представлена делегація з Росії.

Як повідомляє NBC News, у Сінгапурі на безпековій конференції беруть участь міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Китаю Дун Цзюнь. Вони зустрілися та обидва наголосили на важливості збереження відкритих зв’язків, хоча Остін висловив стурбованість військовою активністю Китаю поблизу Тайваню. США та Китай обговорили й війни в Україні та Секторі Гази.

31 травня Володимир Зеленський прибув у Швецію для участі у третьому саміті Україна – Північна Європа та підписав безпекові угоди зі Швецією, Ісландією та Норвегією.

Агентство DPA, посилаючись на співрозмовника у посольстві України в Ер-Ріяді, писало, що 1 червня Зеленський відвідає Саудівську Аравію, щоби заручитися підтримкою країни перед самітом миру у Швейцарії 15-16 червня.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.