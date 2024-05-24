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Кулеба пояснив чутки про те, що РФ готова заморозити війну
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Кулеба пояснив чутки про те, що РФ готова заморозити війну

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Чому РФ знову говорить про перемовини — зірвати саміт у Швейцарії, Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Олександр Брамський/Суспільне

Агентство Reuters написало, що лідер Кремля Володимир Путін готовий зупинити бойові дії з Україною на поточних рубежах зіткнення. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів, що мета цього — зірвати мирний саміт у Швейцарії 15-16 червня.

Посилаючись на джерела, наближені до Кремля, Reuters написало, що Путін готовий зупинити війну в Україні шляхом перемовин, якщо Україна визнає нинішні лінії фронту. Водночас готовий продовжувати воювати, якщо Київ і Захід не відреагують на таку ідею.

У коментарі Reuters речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російський лідер неодноразово давав зрозуміти, що РФ "відкрита до діалогу для досягнення своїх цілей" і не хоче "вічної війни".

Глава українського МЗС Кулеба відреагував на такі чутки. На думку Кулеби, Путін намагається зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії 15-16 червня, тому що "боїться його успіху". Урядовець додав, що сигнали про готовність припинити бойові дії — неправда, адже російські війська продовжують атакувати Україну, обстрілювати міста.

"Наразі Путін не має жодного бажання припинити свою агресію проти України. Лише принциповий та об'єднаний голос світової більшості може змусити його обрати мир, а не війну. Це те, чого покликаний досягти Мирний саміт. Ось чому він так його боїться", — наголосив Дмитро Кулеба.

24 травня Путін перебуває з візитом у Білорусі. У Мінську очільник Кремля заявив, що Росія готова продовжити перемовини з Україною.

Як передає російське видання "РИА Новости", Путін сказав, що "повернутися до них можна, зважаючи на вже досягнуті домовленості [у Стамбулі у 2022 році] та сьогоднішніх реалій, що склалися на землі".

"Росія ніколи не відмовлялась від перемовин з Україною. Стамбульські домовленості 2022 року влаштовували і Київ, і Москву", — цитує "РИА новости".

Також Путін і частково визнаний низкою країн президент Білорусі Олександр Лукашенко зазначили, що більше не вважають Зеленського легітимним президентом України.

Раніше у травні міністр Кулеба спростував чутки про те, Україна і Росія нібито були близькі до мирної угоди ще навесні 2022 року, але під впливом Великої Британії Київ відхилив її.

Також Кулеба казав, що немає сенсу в Росії за столом переговорів, якщо неможливо гарантувати, що росіяни діятимуть добросовісно. Тому мирний саміт у Швейцарії відбудеться без участі Росії. За його словами, РФ зможе стати учасником перемовин після того, як сформується коаліція країн за підсумками мирного саміту.

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