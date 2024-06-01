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Вночі російські війська атакували ще й дві гідроелектростанції — Укргідроенерго
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Вночі російські війська атакували ще й дві гідроелектростанції — Укргідроенерго

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Вночі російські війська атакували ще й дві гідроелектростанції — Укргідроенерго
Ракета. УНІАН

Вночі російські війська атакували ще й дві гідроелектростанції, є критичні пошкодження обладнання.

Про це повідомляють в Укргідроенерго.

Гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків. Також є влучання в інфраструктуру поруч зі станціями.

"Чергова вкрай важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв енергетичні обʼєкти в пʼяти регіонах України, під ударом опинились і дві гідроелектростанції. Також є влучання в інфраструктуру поруч зі станціями. Критичні пошкодження обладнання", — йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення Росією було знищено Каховську ГЕС, випущено понад 110 ракет по всім ГЕС та ГАЕС Укргідроенерго, зазначили в компанії.

У ніч проти 1 червня сили протиповітряної оборони збили 35 крилатих ракет і 46 "шахедів", якими РФ атакувала Україну.

За даними Повітряних Сил, вночі російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".

Усього військо РФ випустило 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА.

Як повідомили у ДТЕК, у ніч проти 1 червня Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК, там серйозно пошкоджене обладнання.

Як повідомили в "Укренерго", 1 червня росіяни завдали нового удару по енергооб'єктах України. Є пошкодження обладнання на об'єктах в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

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