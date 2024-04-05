Спеціальний трибунал для російського президента Володимира Путіна та владної верхівки Росії з великою ймовірністю буде створено до кінця 2024 року.

Таке сподівання у коментарі DW висловив єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс на полях конференції "Відновлення справедливості для України", яка нещодавно відбулась у Гаазі (Нідерланди).

"Ми ведемо дискусії про цей трибунал з різними міжнародними акторами. І тепер розглядаються два основні варіанти: міжнародний трибунал на основі багатосторонньої угоди або спрощене рішення – на основі двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи", – розповів єврокомісар.

Рейндерс також зазначив, що, крім того, у Євросоюзі було створено нову систему передачі судочинства.

"Так, якщо в Україні триває кримінальний процес, зокрема щодо злочину агресії, то його можна перенести до такого спецтрибуналу", — пояснив посадовець.

Він вважає, що створення трибуналу перебуває на останньому етапі і наголосив, що наступний крок – це "питання політичної волі".

"Зараз лише початок року, а до кінця року це (створення спецтрибуналу — ред.) може стати можливим", – підсумував Рейндерс.

За підсумками конференції "Відновлення справедливості для України", яка 2 квітня відбулась у Гаазі (Нідерланди), представники 44 держав підтримали ідею створення спецтрибуналу для Росії за злочини, які були скоєні проти України під час війни. Політики ухвалили відповідну декларацію.

Що відомо про ордер МКС на арешт Путіна

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Путіна та російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

Якщо вони виїдуть за територію Росії в країни, які є учасниками МКС та ратифікували Римський статут, їх повинні заарештувати та передати до суду.

Речниця російського МЗС Захарова заявила, що ордер МКС на арешт Путіна "не матиме для Росії жодного значення", адже країна не є учасницею Римського статуту та не зобов'язана дотримуватися рішень МКС.

Головний прокурор МКС Карім Хан заявив, що ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової, виданий Міжнародним кримінальним судом, не має строку давності.

Що відомо про намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини в Україні

Парламентська асамблея НАТО 21 листопада 2022 року визнала Росію державою-терористом, а також підтримала резолюцію, в якій ідеться про створення спеціального трибуналу за фактом агресії Росії. Однак, таке рішення ще має бути підтримано кожною окремою країною на національному рівні.

23 листопада 2022 року Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму.

Відразу після цього Росія завдала чергового масованого удару по інфраструктурі України. Без світла опинилася більша частина країни.

1 грудня 2022 року МЗС Франції повідомило, що Париж почав працювати з міжнародними партнерами, в тому числі з Україною, над пропозицією створити спецтрибунал для розслідування воєнних злочинів Росії.

2 грудня 2022 року Європейська Комісія запропонувала варіанти дій, які забезпечать притягнення Росії до відповідальності за масові звірства й злочини, скоєні під час війни в Україні, зокрема створення спеціального незалежного трибуналу.

5 грудня 2022-го стало відомо, що в ООН поширюють проєкт резолюції про створення спеціального трибуналу на кшталт Нюрнберзького для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини агресії в Україні.

19 січня 2023 року Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо створення спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії Росії проти України. Текст відповідної резолюції оприлюднений на сайті Європарламенту.