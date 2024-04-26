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Росіяни атакують в бік Часового Яру, СБУ уразили чергові нафтобази у РФ. Тиждень на фронтах
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Росіяни атакують в бік Часового Яру, СБУ уразили чергові нафтобази у РФ. Тиждень на фронтах

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Українські військові у Humvee за кілька кілометрів від Бахмута
Українські військові у багажнику Humvee на передовій за кілька кілометрів від Бахмута, Донецька область, 24 квітня 2024 року. AP/Alex Babenko

Армія РФ наступає на захід від Бахмута та намагається прорватися до Часового Яру. Сили оборони також відбивають атаки на Лиманському напрямку, де Росія посилила штурми, стримують росіян біля Авдіївки, західніше Марʼїнки й на півдні країни. В Росії знову горять нафтобази. Суспільне розповідає, як пройшов тиждень на фронтах.

Купʼянський та Лиманський напрямки

На Харківщині росіяни атакують з північного сходу від Куп'янська — в районі Синьківки та з південного сходу від міста — поблизу Берестового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку — бої в районах Серебрянського лісництва, поблизу Надії, Новоєгорівки, Греківки та в бік Невського (це — Луганщина, на північ від Лимана). Також, Сили оборони стримують армію РФ на цьому напрямку на Донеччині. Йдеться про лінію Терни, Ямполівка, Торське. Українські військові, що воюють на цій ділянці, кажуть, Росія тут знову підвищила активність та намагається прорватися в бік Лимана. Він звідси — на південний захід.

Бахмутський напрямок

На північному сході від Бахмута російські військові атакують по лінії Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне (західніше неї — Сіверськ). Південніше росіяни штурмують біля Богданівки та Іванівського — це фланги на Часів Яр. В атаках на місто та його околиці Росія задіяла 20-25 тисяч військових. На цьому напрямку росіяни намагаються обійти канал Сіверський Донець, проте поки марно.

Також на Бахмутському напрямку бої ще південніше — поблизу Кліщіївки й Андріївки. Там Росія накопичує сили та планує черговий масований штурм.

Авдіївський напрямок

Армія РФ частково захопила Очеретине, атакує східніше від нього — поблизу Кераміка й Новокалинового, та на південь від Очеретиного — по лінії Новобахмутівка (тут росіяни мають просування), Бердичі, Семенівка, Уманське, Нетайлове (це все — на захід від Авдіївки).

Британська розвідка заявляє, на цьому напрямку просування росіян пришвидшилося, особливо, в районі Очеретиного.

Авдіївський напрямок 26 квітня 2024
Авдіївський напрямок 26 квітня 2024 року. Графіка: Суспільне

Новопавлівський напрямок

Бої на північному заході від Марʼїнки — поблизу Георгіївки, та на південному заході від міста — в районах Побєди, Новомихайлівки й у напрямку Водяного.

Оріховський напрямок

На півдні Донеччини українські військові відбивають атаки в районі Старомайорського. На Запоріжжі — поблизу Роботиного.

Херсонський напрямок

Сили оборони відбивають штурми росіян біля Кринок.

Тил РФ

24 квітня дрони СБУ уразили дві нафтобази у Смоленській області.

У ніч на 26 квітня на аеродромі "Остаф'єво" Міноборони РФ у Москві знищили багатоцільовий російський вертоліт Ка-32.

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