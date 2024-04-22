За добу на фронті відбулось 85 бойових зіткнень з армією РФ — Генштаб

Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 85 бойових зіткнень з армією РФ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 22 квітня.

"Загалом, противник завдав 4 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Також вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 7 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 5 ударних дронів було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Харків Харківської області; Невське, Білогорівка Луганської області; Терни, Ставки, Торське, Новосадове, Ямполівка, Очеретино, Соловйове, Бердичі, Ступочки, Олександропіль, Семенівка, Нетайлове, Костянтинівка, Катеринівка, Антонівка, Водяне, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Роботине Запорізької області; Веселе Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку армія РФ наступальних (штурмових) дій не вела.

На Лиманському напрямку російські підрозділи 17 разів атакували позиції Сил оборони в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 14 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Богданівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 16 атак у районах населених пунктів Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів у районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де вони 23 рази намагались прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку армія РФ 4 рази атакувала позиції ЗСУ в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра та здійснили 4 марні атаки на позиції ЗСУ.

"Водночас Сили оборони продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують армію РФ вздовж всієї лінії бойового зіткнення", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 пункту управління БпЛА противника.