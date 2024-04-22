На фронті відбулося 62 боєзіткнення — Генштаб

Протягом доби зафіксовано 62 бойових зіткнення. Найгарячіше на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Сили оборони завдали 19 ударів по позиціях військ РФ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом росіяни завдали 4 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснили 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань військ РФ не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олексіївка, Миропільське, Степок Сумської області.

На Куп’янському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели. Завдали авіаудару в районі населеного пункту Сенькове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 14 атак в районах Новоєгорівки, Серебрянського лісництва на Луганщині та населених пунктів Терни і Торське Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни¸ Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 12 атак в районах населених пунктів Золотарівка, Спірне, Виїмка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де окупанти намагалися покращити тактичне положення. Росіяни завдали авіаудару в районі Білогорівки Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 20 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр, Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбито 10 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області, де війська РФ, за підтримки авіації, намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Також росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Олександропіль, Семенівка, Іллінка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Очеретине, Новобахмутівка, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного Донецької області, де війська РФ 12 разів намагалися прорвати оборону українських військ. Росіяни завдали авіаударів в районах населених пунктів Костянтинівка, Новомихайлівка та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку армія РФ, за підтримки авіації, 1 раз атакувала позиції Сил оборони в районі Старомайорського Донецької області. Росіяни завдали авіаудару в районі Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Червоне, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру витіснити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби здійснили 4 безуспішних атаки на позиції Сил оборони в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоберислав та Берислав Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Ольгівка, Львове, Іванівка, Токарівка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 зенітно-ракетних комплексах та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки військ РФ.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 пункту управління, 2 засобах ППО та 1 району зосередження особового складу росіян.