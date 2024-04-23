Генштаб: вночі знищили 15 "шахедів", на фронті відбулося 86 бойових зіткнень

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу “Shahed”. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 15 цих ударних БпЛА. На фронті протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом військо РФ завдало 6 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснило близько 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 23 квітня.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Золочів, Вовчанськ, Приколотне, Дергачі, Сенькове Харківської області; Білогорівка Луганської області; Сіверськ, Спірне, Іванівське, Нью-Йорк, Новокалинове, Бердичі, Олександропіль, Семенівка, Іллінка, Нетайлове, Карлівка, Водяне, Костянтинівка, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Оріхів, Мала Токмачка Запорізької області; Новоберислав, Берислав, Червоний Маяк Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не дати перекинути українські війська на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку військо РФ наступальних (штурмових) дій не вело.

На Лиманському напрямку військо РФ провело 19 атак в районах Серебрянського лісництва і населених пунктів Надія, Новоєгорівка на Луганщині та Терни і Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Золотарівка, Спірне, Виїмка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 18 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Керамік, Бердичі, Первомайське, Очеретине, Новокалинове, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати військо РФ в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Микільське, Урожайне Донецької області, де росіяни понад 20 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку військо РФ 3 рази атакувало позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку військо РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби росіяни здійснили 7 безуспішних атак позицій українських військ.

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії бойового зіткнення.