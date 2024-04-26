За останній тиждень просування російських окупантів на захід від Авдіївки Донецької області пришвидшилося.

Про це у соціальні мережі X повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані власної розвідки.

Як зазначається у звіті, армія РФ створила вузький виступ углиб української території, аби увійти до Очеретиного, яке розташоване приблизно за 15 кілометрів на північ від центру Авдіївки.

У відомстві вказали, що відколи російські окупанти захопили Авдіївку в середині лютого 2024 року, цей район залишається одним з основних напрямків операцій РФ.

"Попри постійні великі втрати, існує ймовірність, що армія Росії зможе постійно завдавати ударів по українських позиціях у цьому районі й візьме під контроль кілька невеликих населених пунктів", — додали у МО.