ГУР: на аеродромі "Остаф'єво" Міноборони РФ у Москві спалили вертоліт Ка-32

У ніч на 26 квітня на аеродромі "Остаф'єво" Міністерства оборони РФ у Москві знищили багатоцільовий російський вертоліт Ка-32.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Як відзначили у ГУР, аеродром належить МО РФ та експлуатується спільно з підприємством "Газпромавіа", що входить до структури ВАТ "Газпром".
"Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема ― для підтримки операцій російської окупаційної армії", — йдеться у повідомленні.