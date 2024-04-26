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ГУР: на аеродромі "Остаф'єво" Міноборони РФ у Москві спалили вертоліт Ка-32
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ГУР: на аеродромі "Остаф'єво" Міноборони РФ у Москві спалили вертоліт Ка-32

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ГУР: на аеродромі "Остаф'єво" Мініоборони РФ у Москві спалили вертоліт Ка-32
Вертоліт росіян Ка-32С із додатковими паливними баками . Вікіпедія/Timofeich

У ніч на 26 квітня на аеродромі "Остаф'єво" Міністерства оборони РФ у Москві знищили багатоцільовий російський вертоліт Ка-32.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Як відзначили у ГУР, аеродром належить МО РФ та експлуатується спільно з підприємством "Газпромавіа", що входить до структури ВАТ "Газпром".

"Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема ― для підтримки операцій російської окупаційної армії", — йдеться у повідомленні.

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