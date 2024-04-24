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Генштаб: РФ продовжує атакувати на сході, на фронті за добу відбулося 101 бойове зіткнення
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Генштаб: РФ продовжує атакувати на сході, на фронті за добу відбулося 101 бойове зіткнення

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Генштаб ЗСУ зведення 24 квітня, яка зараз ситуація на фронті на війні в Україні
Військові йдуться повз згорівшу машину волонтерів біля Бахмута на Донеччині, 23 листопада 2023 року. Shandyba Mykyta, Ukrainian 10th Mountain Assault Brigade "Edelweiss" via AP

На фронті протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом військо РФ завдало 5 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснило близько 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 24 квітня.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Грем’яч Чернігівської області; Куп’янськ, Глушківка, Білогорівка Луганської області; Іванівка, Північне, Очеретине, Нью-Йорк, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Селидове, Карлівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське, Урожайне, Красногорівка та Побєда Донецької області і Кринки на Херсонщині.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не дати перекинути українські війська на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку військо РФ 5 разів атакувало українські позиції в районі населеного пункту Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 19 атак в районах населених пунктів Греківка, Невське Луганської області та Терни, Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де росіяни за підтримки авіації намагалися покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 21 атаку в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське, Невельське Донецької області, де військо РФ намагалося витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де окупанти РФ за підтримки авіації 24 рази намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку військо РФ за підтримки авіації 5 разів атакувало позиції українських захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти РФ не відмовляються від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснили за підтримки авіації 3 безуспішні атаки на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

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