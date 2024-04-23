Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 60 бойових зіткнень з армією РФ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 23 квітня.

"Загалом, противник завдав 4 ракетні та 60 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших ЗСУ та населених пунктах України", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів з боку росіян зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Клюси та Грем'яч Чернігівської області; Велика Берізка, Прогрес, Вільна Слобода, Уланове, Попівка, Стукалівка, Павлівка, Ободі, Новомиколаївка, Миропільське, Степок та Покровка Сумської області.

На Куп'янському напрямку окупанти 1 раз атакували позиції ЗСУ у районі населеного пункту Берестове Харківської області. Завдали авіаційного удару у районі населеного пункту Іванівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 10 атак у районах населених пунктів Греківка Луганської області; Терні, Ямполівка Донецької області. Противник завдав авіаційний удар у районі Серебрянського лісництва, що на Луганщині. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждало понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області та Терні, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 14 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Нове, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де росіяни за підтримки авіації намагались покращити тактовне положення. Також противник завдав авіаудару в районі Північного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 20 населених пунктів, зокрема, Григорівка, Калинівка, Часів Яр, Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 14 атак у районах населених пунктів Новокалинове, Очеретині, Новобахмутівці, Бердичі, Яснобродівці, Нетайлове, Первомайську Донецької області, де російські окупанти намагались витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Семенівка, Селидове, Карлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Очеретине, Новобахмутівка, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати армію РФ у районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайні Донецької області, де вони за підтримки авіації, 17 разів намагались прорвати оборону. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка та Побєда Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку армія РФ за підтримки авіації 2 рази атакувала позиції ЗСУ у районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Червоне, Щербаки, Новоданилівка, П'ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби, за підтримки авіації росіяни здійснили 1 марну атаку на позиції ЗСУ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Одрадокам'янка, Ольгівка, Львові, Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Білозерка, Велетенське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 наземній станції управління БпЛА, 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 1 району зосередження особового складу, 1 засобу ППО та 1 іншому важливому об'єкту армії РФ.