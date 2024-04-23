НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
За добу Сили оборони 60 разів вступали у бойові зіткнення з армією РФ — Генштаб
ГенштабЗСУУКРАЇНАРОСІЯВторгнення Росії в УкраїнуПодії

За добу Сили оборони 60 разів вступали у бойові зіткнення з армією РФ — Генштаб

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
ЗСУ, Україна, війна
Українські військовослужбовці 28-ї окремої механізованої бригади ведуть вогонь з міномету у бік позицій військ РФ на передовій поблизу міста Бахмут, Донеччина, Україна, 15 березня 2024 року. REUTERS/Oleksandr Ratushniak/File Photo

Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 60 бойових зіткнень з армією РФ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 23 квітня.

"Загалом, противник завдав 4 ракетні та 60 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших ЗСУ та населених пунктах України", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів з боку росіян зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Клюси та Грем'яч Чернігівської області; Велика Берізка, Прогрес, Вільна Слобода, Уланове, Попівка, Стукалівка, Павлівка, Ободі, Новомиколаївка, Миропільське, Степок та Покровка Сумської області.

На Куп'янському напрямку окупанти 1 раз атакували позиції ЗСУ у районі населеного пункту Берестове Харківської області. Завдали авіаційного удару у районі населеного пункту Іванівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 10 атак у районах населених пунктів Греківка Луганської області; Терні, Ямполівка Донецької області. Противник завдав авіаційний удар у районі Серебрянського лісництва, що на Луганщині. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждало понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області та Терні, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 14 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Нове, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де росіяни за підтримки авіації намагались покращити тактовне положення. Також противник завдав авіаудару в районі Північного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 20 населених пунктів, зокрема, Григорівка, Калинівка, Часів Яр, Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 14 атак у районах населених пунктів Новокалинове, Очеретині, Новобахмутівці, Бердичі, Яснобродівці, Нетайлове, Первомайську Донецької області, де російські окупанти намагались витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Семенівка, Селидове, Карлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Очеретине, Новобахмутівка, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати армію РФ у районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайні Донецької області, де вони за підтримки авіації, 17 разів намагались прорвати оборону. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка та Побєда Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку армія РФ за підтримки авіації 2 рази атакувала позиції ЗСУ у районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Червоне, Щербаки, Новоданилівка, П'ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби, за підтримки авіації росіяни здійснили 1 марну атаку на позиції ЗСУ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Одрадокам'янка, Ольгівка, Львові, Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Білозерка, Велетенське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 наземній станції управління БпЛА, 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 1 району зосередження особового складу, 1 засобу ППО та 1 іншому важливому об'єкту армії РФ.

Топ дня
Війна, ЗСУ, Донбас
МЗС змінює консульські послуги чоловікам призовного віку, США голосуватимуть за допомогу Україні. 790 день війни. Онлайн Важливо
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових Важливо
США, Україна
Сенат США підтримав розгляд законопроєкту про надання допомоги Україні за скороченою процедурою Важливо
Британський глава уряду
Велика Британія оголосила про виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги Важливо
Прапор США
США готують пакет допомоги Україні на 1 млрд доларів — Reuters

Вибір редакції
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
Дізнайтесь більше
Авіація Сил оборони ударила по окупантах РФ — Генштаб зведення
Авіація Сил оборони ударила по окупантах РФ — Генштаб
Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ втратила 800 військових за добу — Генштаб
Генштаб ЗСУ зведення, яка ситуація на фронті
Генштаб: вночі знищили 15 "шахедів", на фронті відбулося 86 бойових зіткнень
Робота РСЗВ
На фронті відбулося 62 боєзіткнення — Генштаб
На початок