Протягом доби на фронті зафіксовано 93 бойових зіткнення — Генштаб

Протягом доби зафіксовано 93 бойових зіткнення. Найгарячіше на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом, війська РФ завдали 4 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснилии 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдали росіяни авіаудару по місту Суми. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Карповичі Чернігівської області; Уралове, Манухівка, Басівка, Пономаренки Сумської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 9 атак в районах населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 16 атак в районах населених пунктів Дружелюбівка Харківської області; Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Зарічне Донецької області. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Борова Харківської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські війська відбили 16 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де росіяни намагалися покращити тактичне положення. Також, окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Миколаївка, Часів Яр, Спірне, Диліївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки в районах населених пунктів Очеретине, Уманське, Невельське, Керамік, Бердичі, та Нетайлове Донецької області, де війська РФ намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Також окупанти завдали авіаударів в районах населених пунктів Калинове, Семенівка, Карлівка, Новогродівка, Євгенівка, Олександропіль, Архангельське, Новокалинове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Архангельське, Соловйове, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне Донецької області, де війська РФ 14 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ. Окупанти завдали авіаудару в районі Урожайного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка Донецької області.

На Оріхівському напрямку війська РФ, за підтримки авіації, один раз атакував позиції Сил оборони в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоне, Білогір’я, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку армія РФ не відмовляється від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби росіяни здійснили 3 безуспішні атаки на позиції Сил оборони в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Качкарівка та Іванівка Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Токарівка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління, 8 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах військ РФ.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу росіян.