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Дрони СБУ уразили дві нафтобази у Смоленській області — джерела
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Дрони СБУ уразили дві нафтобази у Смоленській області — джерела

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Пожежа на нафтобазі у Смоленській області 24 квітня 2024 року
Пожежа на нафтобазі у Смоленській області 24 квітня 2024 року. Telegram / Astra

На двох російських нафтобазах у Смоленській області Росії внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа. За даними джерел, нафтобази атакували безпілотники СБУ.

Про це повідомили джерела Суспільного.

"Цієї ночі "Роснєфть" недорахувалася двох баз зберігання та перекачування паливо-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської області РФ. Цю "бавовну" влаштували дрони СБУ", — повідомили джерела.

На цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів паливно-мастильних матеріалів. Після вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа. Персонал нафтобаз евакуювали.

"СБУ продовжує ефективно нищити військову інфраструктуру та логістику, які забезпечують паливом російську армію в Україні. Ці об’єкти є і залишатимуться нашими абсолютно законними цілями", — зазначило джерело.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін повідомив, що регіон атакували українські дрони.

"Цілком ймовірно, що внаслідок атаки противника по цивільних паливно-енергетичних об'єктах на території Смоленського та Ярцевського району сталися загоряння. МНС на місці ліквідовують наслідки. Прошу зберігати спокій і не піддаватися паніці", — написав Анохін у Телеграм.

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