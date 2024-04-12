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Найєм: Агентство відновлення та розвитку не було долучене до захисту Трипільської ТЕС
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Найєм: Агентство відновлення та розвитку не було долучене до захисту Трипільської ТЕС

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Найєм: Агентство відновлення та розвитку не було долучене до захисту Трипільської ТЕС
Голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм, Київ, 24 січня 2024 року. УНІАН/Ковальчук Віктор

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури не було долучене до захисту об'єктів Центренерго, у тому числі Трипільської ТЕС. Агентство відновлення захищає лише частину енергетичних об'єктів розподільчої мережі, працює над захистом 22 розподільчих підстанцій “Укренерго”.

Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм у своїй статті для для NV Бізнес.

При цьому Найєм зауважив, що Трипільська ТЕС — це дуже великий об'єкт. На його думку, захистити його повністю лише захисними інженерними спорудами без застосування відповідними засобами ПВО неможливо.

“Ми працюємо над захистом 22 розподільчих підстанцій “Укренерго” другим та третім рівнем захисту — від дронів та ракет. Що важливо, проєктна документація в частині типів захисних споруд та характеру інженерного обладнання погоджувались Генеральним штабом Збройних Сил України, ДСНС та НЕК “Укренерго”, — пояснив Найєм.

Він додав, що під час останніх масованих обстрілів по деяких з них були влучання. Але зведені Агентством захисні споруди показали свою ефективність — усе захищене спорудами обладнання вціліло, наголосив посадовець.

“І, до речі саме за рахунок цього нашим колегам-енергетикам вдається у достатньо стислі терміни відновити постачання електроенергії у найбільш постраждалих містах та регіонах. Про це неодноразово говорило керівництво Укренерго і були зроблені відповідні доповіді на засідання Уряду та під час Ставки верховного головнокомандувача”, — написав Найєм.

Що стосується третього рівня захисту, будівництво цих споруд недофінансоване, тому якщо хочемо зберегти те, що лишилося, потрібно, щоб держава виділила на це кошти, відзначив Найєм.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

11 квітня росіяни ракетним ударом знищили Трипільську ТЕС на Київщині. До цього вони поцілили в Зміївську ТЕС в Харківській області, та ще в одну ТЕС — Вуглегірську, яка під окупацією з липня 2022 року. Всі три ТЕС належали "Центренерго" — єдиній державній енергогенеруючій компанії. Вона втратила 100% генерації.

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