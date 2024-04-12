11 квітня росіяни ракетним ударом знищили Трипільську ТЕС на Київщині. До цього вони поцілили в Зміївську ТЕС в Харківській області, та ще в одну ТЕС — Вуглегірську, яка під окупацією з липня 2022 року. Всі три ТЕС належали "Центренерго" — єдиній державній енергогенеруючій компанії. Вона втратила 100% генерації. Суспільне розповідає, яке значення для української енергосистеми мали ці ТЕС та які наслідки матиме їх знищення.

Знищення Трипільської ТЕС

По Трипільській ТЕС росіяни вдарили пʼятьма ракетами Х-69. Вони — дозвукові, мають меншу бойову частину ніж російські "Кинджали", проте запускати їх можна з літаків тактичної, а не стратегічної авіації — Су-34 та Су-35, через що цим ракетам складніше протидіяти.

В турбінному цеху станції сталася пожежа, врешті, в "Центренерго" повідомили, що Трипільська ТЕС зруйнована, а голова наглядової ради компанії Андрій Гота заявив, що поки невідомо, в які терміни її відновлять.

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм пояснив, що на Трипільській ТЕС були зроблені 2 із 3 рівнів захисту. 3-й — який відповідає саме за протиракетний захист, був недофінансований. Найєм додав, що такий великий об'єкт неможливо захистити тільки інженерними спорудами без застосування засобами ППО. Про це ж говорить і директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко:

"Майже неможливо захистити від прямих ударів ракетами класу "Кинджал" чи "Калібр". Там потрібно будувати захист масштабів єгипетських пірамід, щоб захистити машинні зали. Це нереалістичний сценарій".

Чим важливі ТЕС

Теплоелектростанції можуть працювати на кількох видах палива — вугілля, газ, мазут. Їхньою перевагою є те, що їх можна швидко запустити й зупинити — так, у разі потреби, балансують енергосистему країни.

Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Загалом вона мала максимальну потужність у 1800 МВт. Разом з Вуглегірською та Зміївською всі три ТЕС "Центренерго" виробляли понад 7600 МВт, або близько 14% усієї української генерації. Ці станції, як раз, виконували функції маневруючих потужностей — тобто, в пікові періоди їх вмикали, щоб покрити нестачу енергії.

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев говорить, саме такі маневруючи потужності в Україні завжди були в дефіциті. Проте, ТЕС "Центренерго" — не єдині станції в країні, які використовуються для цього.

На що вплине знищення ТЕС

За словами Олександра Харченка, з 22 березня 2024-го — часу поновлення масованих обстрілів енергосистеми, Україна загалом втратила близько 70-75% теплової генерації, та 35-40% гідрогенерації:

"Це призвело до того, що у нас суттєвий дефіцит. Харків жорстоко обмежений через атаки на високовольтні лінії, також обмежена Одеса та великі споживачі у Кривому Розі".

Експерт додає, що на відновлення електромереж цих міст може знадобитись близько місяця. А у липні-серпні зросте споживання електрики, що означає, що "без обмежень енергоспоживачів не обійдеться". В "Укренерго" вже повідомили, що можна чекати на планові та аварійні відключення.

Як відновлювати та що буде взимку

Олександр Харченко говорить, Україні до зими потрібно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації. Знищенні потужності "Центренерго" — лише частина в загальних руйнуваннях, яка погіршує ситуацію.

"Нам на повну потрібно задіяти імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газову генерацію", — вважає Харченко.

Йдеться про газотурбінні та газопоршневі станції — вони невеликі, і в середньому мають потужність у 50 МВт. Саме будування малих потужностей (5-30 МВт), які будуть розгалужені по країні допоможе убезпечити енергосистему, вважає Геннадій Рябцев: "Така децентралізована і розосереджена енергетика здатна вижити й забезпечити всіх споживачів електроенергією, за умов постійних атак РФ на об'єкти критичної інфраструктури".

Проте всі експерти та посадовці зазначають, що основною задачею для убезпечення енергосистеми — є достатня кількість ППО. Відновити Трипільську ТЕС можливо, говорить Андрій Гота, проте робити це без надання Україні систем ППО — "марна справа".