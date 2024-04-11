Захист критичної інфраструктури: Рада викликала на засідання Кубракова і Найєма

Верховна рада викликала віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова та голову Державного агентства відновлення інфраструктури Мустафу Найєма на засідання 11 квітня.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

З посадовцями планують обговорити питання захисту критичної інфраструктури.

Пропозиція набрала 233 голоси з 150 необхідних

Також депутати ухвалили окреме рішення, що це має бути у четвер, 11 квітня, до 13:00. За це нардепи віддали 188 голосів.

У ніч проти 11 квітня сили протиповітряної оборони знищили 57 повітряних цілей: 18 ракет і 39 “шахедів”, якими РФ атакувала Україну. Загалом військо РФ застосувало 82 засоби повітряного нападу.

Внаслідок нового масованого удару росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури пошкоджені підстанції "Укренерго" та об'єкти генерації у 5 областях: Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській.

Про це станом на 8 ранку повідомили в "Укренерго".

З 6:31 на Харківщині введені графіки аварійних відключень. В інших регіонах обмеження споживання не застосовувалось.

Під час масованого обстрілу рано-вранці 11 квітня військо РФ атакувало два підземні сховища газу (ПСГ) України, повідомили в "Нафтогазі".