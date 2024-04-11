Через обстріл повністю знищено Трипільську ТЕС на Київщині — Центренерго

Унаслідок ранкової атаки Росії повністю знищено Трипільську ТЕС на Київщині, повідомили нам у пресслужбі "Центренерго".

На підприємстві сталася масштабна пожежа в турбінному цеху, наразі ліквідовують вогонь. Працівники не постраждали.

Повідомляється, що втрачено 100% генерації.

У телеграм-каналі Міненерго також повідомили, що внаслідок ракетного удару зруйнована Трипільська ТЕС. Згодом цей допис видалили.

“Унаслідок масованої ракетної атаки в ніч на четвер, 11 квітня, війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС в Київській області. За інформацією від "Центренерго", усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі. Унаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню”, — йшлося у дописі.

Як розповів в ефірі телемарафону “Єдині новини” голова наглядової ради ПАТ “Центренерго” Андрій Гота, зараз триває розбір завалів, проводяться роботи на висоті. Є багато важких бетонних конструкцій, які треба демонтувати перед тим, як почати оцінку тієї шкоди, яку завдала сьогоднішня ракетна атака.

За його словами, поки ситуація в енергосистемі стабільна. І він сподівається, що кияни не відчують на сьогодні наслідків удару.

“Але це питання не тільки для нас, а для всієї енергосистеми України. Це теплова генерація, маневрена — ми це відчуємо в піках споживання електроенергії. Вона для цього і існує, щоб працювати в піки, задовольняти такий попит, який інші генерації не можуть задовольнити — ні вітер, ні сонце, ні атомна, ні гідро. А от теплогенерація це може робити. На жаль, на сьогодні вже не може”, — сказав Гота.

Він додав, що єдиний шлях, який залишається — це заощаджувати, ремонтувати і відновлюватись. Досвід цього є.

Говорячи про імпорт електроенергії, Гота зауважив, що це питання це більше до міністерства енергетики. Його ж завдання на сьогодні — це відновити і залучити міжнародних партнерів на допомогу “Центренерго” для якнайшвидшого відновлення. Це важливіше, ніж імпорт електроенергії, для “Центренерго” на сьогодні, пояснив він.

Що відомо про атаку Росії на українську енергосистему 11 квітня

У ніч проти 11 квітня сили протиповітряної оборони знищили 57 повітряних цілей: 18 ракет і 39 “шахедів”, якими РФ атакувала Україну. Загалом військо РФ застосувало 82 засоби повітряного нападу.

Внаслідок нового масованого удару росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури пошкоджені підстанції "Укренерго" та об'єкти генерації у 5 областях: Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській.

Про це станом на 8 ранку повідомили в "Укренерго".

З 6:31 на Харківщині введені графіки аварійних відключень. В інших регіонах обмеження споживання не застосовувалось.

Під час масованого обстрілу рано-вранці 11 квітня військо РФ атакувало два підземні сховища газу (ПСГ) України, повідомили в "Нафтогазі".