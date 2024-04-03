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Зеленський відповів на засудження ООН ударів на НПЗ та завод "шахедів" у Татарстані
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Зеленський відповів на засудження ООН ударів на НПЗ та завод "шахедів" у Татарстані

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Зеленський
Президент Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Києві 3 квітня 2024 року. Пресслужба президента

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова ООН про засудження ударів по об'єктах у російському Татарстані і наголосив, що партнери України мають підтримувати українські відповіді на атаки РФ.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Олександр Стуббом.

Він подякував "різним міжнародним організаціям", які засуджують і фокусуються на ударах по Україні.

Водночас Зеленський наголосив, що представники міжнародних організацій можуть засуджувати удари по НПЗ чи військові об'єкти на території РФ та ТОТ після того, як вони приїдуть подивляться як живуть люди у Харкові.

"Мені здається, для того, щоб врешті-решт зрозуміти як вижити в Харкові, як людям жити без світла без води. Треба, напевно, людям приїжджати, дивитися, а потім щось засуджувати або ні. Росія окрім сили нічого не розуміє", — сказав він.

Президент вважає, що західні партнери мають підтримувати українську відповідь.

Своєю чергою Александр Стубб погодився зі словами Зеленського, що Росія розуміє лише мову сили.

"Війна – це супутні збитки і хоч би хто атакував (НПЗ в Росії – ред.) вони знають, що вони роблять. Вони роблять це вміло, не наражаючи цивільних на небезпеку і треба це мати на увазі повсякчас", – сказав він і додав, що війна – це річ "брутальна і тяжка".

Що відомо про українську атаку на об'єкти у Татарстані

В ООН засудили українську атаку 2 квітня на об’єкти у Татарстані в РФ, серед яких був і завод із виробництва "шахедів", назвавши їх "цивільною інфраструктурою".

Вранці, 2 квітня, дрони атакували два заводи у містах Єлабуга і Нижньокамськ (Республіка Татарстан, Росія). Зокрема у Єлабузі знаходиться так звана особлива економічна зона "Алабуга", де росіяни налагодили виробництво ударних іранських безпілотників типу "Shahed". У Нижньокамську було атаковано нафтопереробне підприємство.

Джерела у ГУР МО повідомили Суспільному, що це спецоперація українських розвідників. Там додали, що під атакою опинився завод у Єлабузі, на якому росіяни збирають іранські "шахеди", маркуючи їх під "Герань-2".

За даними джерел Суспільного, нічні вибухи на НПЗ в Татарстані – це спільна операція СБУ та ГУР. Джерело зазначило, що український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це — 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить у п'ятірку найбільших НПЗ РФ.

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