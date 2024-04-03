В ООН засудили атаку України на об'єкти в Татарстані

Про це напередодні на щоденному брифінгу для преси заявив прессекретар Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.

У відповідь на запитання журналіста про атаку на об'єкти в Татарстані, Дюжаррік прокоментував це як атаки на "цивільну інфраструктуру".

“Ми виступаємо проти і закликаємо припинити всі атаки на цивільну інфраструктуру”, — сказав речник.

Вранці, 2 квітня, дрони атакували два заводи у містах Єлабуга і Нижньокамськ (Республіка Татарстан, Росія). Зокрема у Єлабузі знаходиться так звана особлива економічна зона "Алабуга", де росіяни налагодили виробництво ударних іранських безпілотників типу "Shahed". У Нижньокамську було атаковано нафтопереробне підприємство.

Джерела у ГУР МО повідомили Суспільному, що це спецоперація українських розвідників. Там додали, що під атакою опинився завод у Єлабузі, на якому росіяни збирають іранські "шахеди", маркуючи їх під "Герань-2".

За даними джерел Суспільного, нічні вибухи на НПЗ в Татарстані – це спільна операція СБУ та ГУР. Джерело зазначило, що український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це — 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить у п'ятірку найбільших НПЗ РФ.