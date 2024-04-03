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Атака по НПЗ у Татарстані є переломним моментом у здатності України завдавати удари в тилу РФ — ISW
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Атака по НПЗ у Татарстані є переломним моментом у здатності України завдавати удари в тилу РФ — ISW

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Атака по НПЗ у Татарстані є переломним моментом
Пожежа внаслідок атаки українського дрона на НПЗ на території Татарстану 2 квітня 2024 року. Фото: Baza

Атака по російській нафтопереробній інфраструктурі в Татарстані за понад 1200 кілометрів від українського кордону стала переломним моментом і продемонструвала нову стратегію України щодо ударів у тил РФ.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

“Удари 2 квітня є першими українськими ударами по Татарстану, а відстань цілей від кордонів України є значним проривом та переломним моментом у продемонстрованій здатності України завдавати ударів на великі відстані далеко в російському тилу”, — йдеться в аналітичному звіті.

За оцінками ISW, такі українські удари є необхідним компонентом української кампанії з використання асиметричних засобів для послаблення галузей, які постачають і підтримують російську армію.

Американські аналітики, посилаючись на дані агентства Reuters, зазначають, що удар українського безпілотника по заводу "Танеко" в Татарстані, третьому за величиною нафтопереробному заводу в Росії, завдав шкоди основній установці, яка відповідає за приблизно половину переробки нафти на підприємстві. Reuters, посилаючись на власні джерела, також зазначило, що постійні удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах призвели до зупинки близько 14% всіх нафтопереробних потужностей Росії.

Вранці, 2 квітня, дрони атакували два заводи у містах Єлабуга і Нижньокамськ (Республіка Татарстан, Росія). Зокрема у Єлабузі знаходиться так звана особлива економічна зона "Алабуга", де росіяни налагодили виробництво ударних іранських безпілотників типу "Shahed". У Нижньокамську було атаковано нафтопереробне підприємство.

За даними джерел Суспільного, нічні вибухи на НПЗ в Татарстані – це спільна операція СБУ та ГУР. Джерело зазначило, що український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це — 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить у п'ятірку найбільших НПЗ РФ.

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