Збройні сили України 24 березня завдали удару ракетним комплексом "Нептун" по кораблю "Костянтин Ольшанський", який захопили росіяни під час окупації Криму. Його ушкодження уточнюються. Також уражені у той самий день великі десантні кораблі "Азов", "Ямал" та розвідувальний корабель "Іван Хурс" не зможуть виконувати бойові завдання найближчим часом.

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Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері FREEДOM 26 березня.

За його словами, український великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський", який з того часу стояв у бухті Севастополя та розбирався росіянами запчастини, був уражений і наразі небоєздатний. Водночас ступінь пошкоджень ураженого судна ще визначається. Його захопили під час окупації півострова у 2014 році.

"Корабель цей повинен був використовуватися Україною. Тому було прийняте рішення про ураження цієї одиниці нашим "Нептуном", — зазначив Плетенчук.

Він додав, що через брак ВДК окупанти намагалися відновити український "Костянтин Ольшанський" з 2023 року, а також показати, що відновлені російські пошкоджені кораблі "Мінськ" або "Оленегорський горняк", але їхній стан "під великим питанням".

Під час російського захоплення Криму 2014 року українські моряки встигли вивезти з ладу окремі бортові системи та щонайменше один з двигунів "Костянтина Ольшанського". Водночас окупаційні ЗМІ стверджували, що на ньому повністю виведено з ладу обидва дизельні двигуни 16ZV/40/48 польського виробництва потужністю по 21 тисячу кінських сил.

У ніч на 6 березня 2014 року багатопалубний, плоскодонний десантний корабель "Костянтин Ольшанський" разом з шістьма бойовими кораблями ВМС України заблокували в озері Донузлав. Командування ЧФ ВМФ Росії затопили декілька списаних кораблів.

20 березня 2014 року російські військові висунули ультиматум українським воїнам про перехід на бік РФ. Екіпаж "Костянтина Ольшанського" був одним із тих, хто відмовився виконати цей ультиматум, залишившись вірними присязі.

Наступного дня, 21 березня, екіпаж ВДК став тримати кругову оборону з тральщиком "Черкаси" ВМС України. 24 березня більша частина екіпажу залишила корабель, не перейшовши на бік РФ. На кораблі залишилось 20 бійців, які, за повідомленням командира корабля, "мають стояти до кінця". Того ж дня близько 200 російських штурмовиків з використанням гранат та автоматичної зброї захопили корабель "Костянтин Ольшанський".

За кілька годин до захоплення ВДК "Костянтин Ольшанський" окупантами у 2014 році українські моряки співали пісню "Воины света".

Що відомо про вибухи у Севастополі 23 березня

В окупованому Севастополі ввечері 23 березня пролунало декілька потужних вибухів. Місцеві жителі нарахували 10 вибухів у місті. Окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв повідомив про роботу ППО у місті.

"За попередніми даними, збито кілька повітряних цілей. За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, наразі зафіксовано повідомлення про те, що в районі вул. Щербака дитина дістала осколкове поранення. Також уламки впали в районі Індустріальної. Горить автомобіль і трава на ділянці", — зазначив він.

Також місцеві Telegram-канали публікували відео вибухів та роботи російської системи ППО.

За інформацією військово-патріотичного руху "Атеш", після ракетної атаки ввечері 23 березня, "силовики" та співробітники ФСБ РФ ходять по квартирах місцевих жителів для перевірки телефонів.

У ЗСУ підтвердили, що успішно уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури ЧФ РФ в окупованому Севастополі.

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