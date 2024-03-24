Ввечері 23 березня Сили оборони України успішно уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ в окупованому Севастополі.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ у Telegram-каналі.

Кораблі Чорноморського флоту РФ "Ямал" та "Азов"

"Азов" — великий десантний корабель проекту 775М, побудований у Гданську (Польща) і увійшов до складу флоту у 1990 році. Водотоннажність корабля 4080 тонн, довжина 112,5 метра, ширина 15 метрів, осаду 3,7 метра, екіпаж 87 осіб.

Озброєння ВДК "Азов" складають: артилерійська установка АК-176, дві шестиствольні артилерійські установки АК-630, система залпового вогню УМС-73 "Град", чотири пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу "Стріла-2". На борту можуть розташовуватися до 500 тонн техніки і вантажів та 225 десантників.

"Ямал" — великий десантний корабель проєкту 775, побудований у Гданську (Польща) 1987 року, увійшов до складу флоту 1988 року. Водотоннажність корабля 4080 тонн, довжина 112,5 метра, ширина: 15 метрів, осадка 3,7 метра, екіпаж 87 осіб.

Озброєння ВДК "Ямал" складають: 2 здвоєні 57 мм артилерійські установки АК-725, 2 пускові установки реактивної системи залпового вогню А-215 "Град-М", 4 пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу "Стріла-2". На борту можуть розташовуватися до 500 тонн техніки і вантажів та 225 десантників.

Нагадаємо, розслідувач OSINTtechnical повідомив, що щонайменше три українські крилаті ракети ввечері 23 березня вразили у Севастополі великий вузол зв'язку Чорноморського флоту Росії.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук прокоментував вибухи у тимчасово окупованому Криму та подякував пілотам на роботу.

"Небо і море одного кольору! Дякую льотчикам та морякам за успішну бойову роботу! Крим — наш!", — написав Олещук.

Що відомо про вибухи у Севастополі 23 березня

В окупованому Севастополі ввечері 23 березня пролунало декілька потужних вибухів. Місцеві жителі нарахували 10 вибухів у місті.

Окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв повідомив про роботу ППО у місті.

"За попередніми даними, збито кілька повітряних цілей. За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, наразі зафіксовано повідомлення про те, що в районі вул. Щербака дитина дістала осколкове поранення. Також уламки впали в районі Індустріальної. Горить автомобіль і трава на ділянці", — зазначив він.

Також місцеві Telegram-канали публікували відео вибухів та роботи російської системи ППО.

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