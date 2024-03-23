В окупованому Севастополі повітряна тривога, було чути вибухи: що відомо

В окупованому Севастополі ввечері 23 березня пролунало декілька потужних вибухів.

Про це Суспільному Крим розповів місцевий житель.

"Я чув близько чотирьох вибухів у місті. Вибухати почало десь через 5 хвилин після початку повітряної тривоги. Від одного вибуха затремтіли вікна в квартирі" - розповів співрозмовник.

Інший місцевий житель розповів Суспільному Крим, що о 21:57 за київським часом нарахував 10 вибухів у місті.

Окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв повідомив про роботу ППО у місті.

"За попередніми даними, збито кілька повітряних цілей. За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, наразі зафіксовано повідомлення про те, що в районі вул. Щербака дитина дістала осколкове поранення. Також уламки впали в районі Індустріальної. Горить автомобіль і трава на ділянці", — зазначив він.

Місцеві Telegram-канали публікують відео вибухів та роботи російської системи ППО.

За інформацією Telegram-канала ASTRA, вибухи пролунали в районі аеродрому Бельбек в окупованому Севастополі.

UPD. О 22:29 за київським часом в окупованому Севастополі пролунало ще 4 вибухи, повідомив Суспільному Крим місцевий житель.

UPD_1. О 22: 39 Михайло Развожаєв повідомив, що за попередньою інформацією, збито вже понад 10 ракет. Проте, за словами окупаційного губернатора міста, є влучання та падіння уламків. У районі вулиці Руднєва ракета влучила в офісну будівлю. Рівень пошкоджень уточнюється. У районі вулиці Батумської уламки влучили в п'ятиповерховий будинок, пошкоджено газову трубу. Жінка отримала уламкове поранення в руку.

Уламки також впали на вулиці Гранатній, Юхаріній Балці, а також у будинок в районі Качинського шосе.

Партизани військово-патріотичного руху "Атеш" оприлюднили відео роботи російської системи ППО.

Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram та у Facebook