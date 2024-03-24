У Севастополі окупанти обходять квартири для перевірки телефонів — Атеш

В тимчасово окупованому Севастополі після успішних ударів Сил оборони України по військовим обʼєктами та кораблям ЧФ РФ, "силовики" та співробітники ФСБ РФ ходять по квартирах місцевих жителів для перевірки телефонів.

Про це повідомляє військово-патріотичний рух "Атеш" з посиланням на агентів в російських силових структурах.

"Силовики і ФСБшники ходять по квартирах у Севастополі, перевіряють телефони", — зазначили партизани.

В "Атеш" також закликають буде уважними, почистити телефони або взагалі сховати їх.

Що відомо про вибухи у Севастополі 23 березня

В окупованому Севастополі ввечері 23 березня пролунало декілька потужних вибухів. Місцеві жителі нарахували 10 вибухів у місті. Окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв повідомив про роботу ППО у місті.

"За попередніми даними, збито кілька повітряних цілей. За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, наразі зафіксовано повідомлення про те, що в районі вул. Щербака дитина дістала осколкове поранення. Також уламки впали в районі Індустріальної. Горить автомобіль і трава на ділянці", — зазначив він.

Також місцеві Telegram-канали публікували відео вибухів та роботи російської системи ППО.

Вранці 24 березня в ЗСУ підтвердили успішне ураження великих десантних кораблів "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ в окупованому Севастополі.

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