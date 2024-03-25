Спікер Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук заявив, що наразі перевіряють інформацію щодо ймовірного ураження під час масованої атаки на об'єкти Чорноморського флоту РФ у Севастополі 23 березня третього російського корабля — "Іван Хурс".

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Про це він повідомив в етері "Радіо Свобода".

"Зараз так само стоїть питання щодо пошкодження ще "Івана Хурса". Ця інформація так само верифікується. Щодо характеру ушкоджень — знову таки, треба чекати, поки буде зібрано цю інформацію. Є така підозра, що, скоріш за все, він теж отримав пошкодження і тільки ми зберемо цю інформацію з різноманітних джерел і зможемо її верифікувати, тоді ми зможемо вже нею оперувати як фактом", — наголосив Плетенчук.

Крім того, 25 березня ВМС ЗСУ теж після українського Генштабу підтвердили пошкодження великих десантних кораблів "Азов" та "Ямал" внаслідок атаки на військові об'єкти у Севастополі ввечері 23 березня. Один з них одразу відправився на ремонт. Ці кораблі використовувались для вирішення логістичних питань російських військових.

За словами Плетенчука, з 13 кораблів з початку повномасштабного вторгнення в окупантів наразі залишається у строю лише три.

"Іван Хурс" — це російський середній розвідувальний корабель ближньої, дальньої морської та океанської зони. Він, зокрема, забезпечує зв'язок та управління флотом, веде радіорозвідку та радіоелектронну боротьбу, а також стежить за компонентами американської системи протиракетної оборони.

Що відомо про вибухи у Севастополі 23 березня

В окупованому Севастополі ввечері 23 березня пролунало декілька потужних вибухів. Місцеві жителі нарахували 10 вибухів у місті. Окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв повідомив про роботу ППО у місті.

"За попередніми даними, збито кілька повітряних цілей. За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, наразі зафіксовано повідомлення про те, що в районі вул. Щербака дитина дістала осколкове поранення. Також уламки впали в районі Індустріальної. Горить автомобіль і трава на ділянці", — зазначив він.

Також місцеві Telegram-канали публікували відео вибухів та роботи російської системи ППО.

За інформацією військово-патріотичного руху "Атеш", після ракетної атаки ввечері 23 березня, "силовики" та співробітники ФСБ РФ ходять по квартирах місцевих жителів для перевірки телефонів.

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