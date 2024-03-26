Saban ayınıñ 24-ünde Ukraina Silâlı Quvetleri, Qırımnıñ işğali vaqtında ruslarnıñ zapt etkenleri “Kostântın Olşnaskıy” gemisine “Neptun” raketasınen ateş açtılar. Onıñ bozulıp-bozulmağanı ögrenile. Bundan ğayrı, aynı kün “Azov” ve “Yamal” büyük desant gemileri ve "İvan Hurs" istihbarat gemisi bozuldı ve yaqın kelecekte arbiy vazifelerni yapamaz.

Saban ayınıñ 26-sında FREEDOMnıñ canlı yayınında USQniñ Arbiy-deñiz quvetleriniñ nutuqçısı Dmıtro Pletençuk bu aqqında haber berdi.

Onıñ sözlerine köre, Aqyar körfezinde bulunğan ve ruslar tarafından parçalarğan bölüngen ukrain büyük desant gemisi "Kostântın Olşanskıy" bozuldı ve şu anda arbiy vazifelerini yapamay. Aynı zamanda geminiñ bozuluv ağırlığı belli olmay ve şu anda ögrenile. 2014 senesi yarımada işğal etilgen vaqıt o, zapt etildi.

"Ukraina bu gemini qullanacaq edi. Bunıñ içün bizim "Neptun"ımıznen oña ateş açmağa qarar berildi", — dep Pletençuk bildirdi.

O qoştı ki, BDKniñ kimligi sebebinden 2023 senesinden berli işğalciler, ukrain "Kostântın Olşanskıy" gemisini tamir etmege ve bozulğan "Minsk" ya da "Oleneğorskıy ğornâk" gemilerini tamir etkenini köstermege tırışa ediler. Amma bu gemilerniñ alı şübelene.

2014 senesi Rusiye Qırımnı işğal etkende ukrain deñizcileri, "Kostântın Olşanskıy"nıñ ayrı sistemalarını ve eñ az bir köçüricisini bozmağa becerdiler. Aynı zamanda işğal KHV bildirdiler ki, onıñ eki 16ZV/40/48 dizel köçüricisi çalışmay. Lehistan olarnı işlep çıqarğan, o 21 biñ at küçündedir.

2014 senesi saban ayınıñ 6-sınıñ gecesi Ukraina ADQniñ altı ateş gemisinen beraber çoq kögerteli, yalpaq tüplü desant gemisi "Kostântın Olşanskıy" Doñuzlav gölünde bloklandı. Rusiye VMF QD flotunıñ başları, bir qaç gemini battırdılar.

2014 senesi saban ayınıñ 20-sinde rus askerleri, ukrain askerlerinden RFnıñ tarafını almağa talap ettiler. "Kostântın Olşanskıy"nıñ taqımı, bu talapqa riayet etmege red etkenlerden ve antına sadıq qalğanlardan biri edi.

Ertesi künü saban ayınıñ 21-inde Ukraina ADQniñ "Çerkası" gemisinen beraber BDGniñ taqımı, tögerek mudafaa etmege başladı. Saban ayınıñ 24-ünde taqımnıñ büyük qısmı gemini terk etti, amma RFnıñ tarafını almadı. Gemide 20 asker qaldı ve geminiñ komandanınıñ emrine köre olar "soñunda qadar tura ediler". Aynı kün tahminen 200 rus ücüm askeri, granatalarnı ve avtomatik silâ qullanaraq, “Kostântın Olşnaskıy” gemisini zapt ettiler.

2014 senesi işğalciler, BDG “Kostântın Olşanskıy”nı zapt etmeden bir qaç saat evel ukrain deñizcileri “Voinı sveta” (“Yarıq askerleri”) yırlay ediler.

Saban ayınıñ 23-ünde Aqyardaki patlamalar aqqında ne bilemiz

Saban ayınıñ 23-ünde aqşam maalinde işğal etilgen Aqyarda bir qaç şiddetli patlama duyuldı. Yerli sakinler şeerde 10 patlama saydılar. Şeerniñ işğal gunernatorı Mıhaylo Razvojaev, şeerde Ava mudafaası sistemasınıñ çalışqanı aqqında haber berdi.

“Birinci malümatqa köre, bir qaç ava maqsadı tüşürildi. Aqyar Qurtarıcı hızmetiniñ bilgilerine köre, şu anda qayd etildi ki, Şçerbak soqağı rayonında bala parçanen yaralanğan. Bundan ğayrı, İnsustrialna rayonında parçalar tüşti. Maşna ve topraqtaki ot yana”, - dep bildirdi o.

Bundan ğayrı, yerli Telegram kanalları, rus Ava mudafaası sistemasınıñ çalışqanınıñ videosını çıqarıp yayınladılar.

“Ateş” arbiy-vatanperver areketiniñ bilgilerine köre, saban ayınıñ 23-ünde aqşam maalinde raketa ücümi neticesinde “quvetçiler” ve RF FSB işçileri telefonlarını teşkermek içün yerli sakinlerniñ dairelerine keteler.

USQ tasdıqladılar ki, işğal etilgen Aqyarda "Yamal" ve "Azov" büyük desant gemleri, alâqa merkezi, RF QD flotunıñ bir qaç astyapı obyektini muvafaqiyetnen bozdılar.

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