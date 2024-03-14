Голова штабу "Російського добровольчого корпусу" (РДК) Олександр на псевдо "Фортуна" заявив, що наразі підрозділи російських добровольців ведуть наступальні дії на території двох регіонів РФ (Бєлгородська та Курська області).

Про це військовий розповів у коментарі Суспільному.

"Є успіх, він розвивається по всім секторам. Ми продовжуємо рухатися і просуватися уперед. Якщо ми говоримо про контроль певних населених пунктів, то я б обережно про це говорив. Всім варто розуміти, що під час проведення подібних бойових дій утворюється так звана "сіра зона", яка зі змінним успіхом контролюється, розширюється. Наша задача цю "сіру зону" розширити та перетворити у контрольовані території. Ви можете зайти на DeepStateMap – там все чудово видно", — пояснив "Фортуна".

За його словами, в тому числі йдеться про і населений пункт Тьоткіно у Курській області, та і прилеглі території, за контроль над якими наразі точаться бої.

"У нас верхньої межі немає (щодо військових цілей, які переслідуються у рамках цього рейду — ред.) наступальні дії будуть продовжуватися. Потенціал буде розвиватися і я сподіваюся, що він хороший і буде реалізований на 100%", — сказав "Фортуна".

Стосовно відеоролика легіону "Свобода Росії", який поширився у мережі та у якому добровольці заявили, що знаходяться у "звільненій частині Тьоткіного і просуваються вглиб населеного пункту", голова штабу РДК заявив, що "стежити за медійною діяльністю інших підрозділів" в нього немає можливості. При цьому варто зазначити, що російське видання "Агентство. Новости" проаналізувало відео і дійшло висновку, що воно було знято у прикордонному селі Рижівка (Сумщина) на території України.

Мені здається це питання потрібно адресувати пресслужбі легіону "Свобода Росії". Було б коректно, якби представники ЛРС коментували, наскільки інформація відповідає дійсності", — сказав він.

У коментарі Суспільному представник ЛРС зазначив, що відео було записане напередодні "штурму Тьоткіного". Водночас надати відео з російської території у легіоні відмовились, щоб "не навести ворожий вогонь".

Щодо втрат серед бійців об'єднаних сил російських добровольців (РДК, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон — ред.), які беруть участь в операції, "Фортуна" лише поінформував, що, зокрема, зі сторони РДК вони "відсутні".

"У Міноборони Росії втрати є. Є загиблі та поранені, в тому числі є й втрати у техніці. Але я думаю зарано говорити про конкретні цифри", — сказав він і додав, що також є полонені з боку армії РФ, але їхню кількість не назвав.

На запитання, які саме підрозділи армії РФ протистоять добровольчим російським силам, "Фортуна" сказав, що наразі це війська прикордонної служби РФ, строковики та мобілізовані.

"Була ще частина спецслужб, але вони "відкотилися". Насправді я ніяких сюрпризів тут не бачу. Думаю ми ще побачимо мотопіхоту. Ми готові до всього", — додав він.

12 березня у легіоні "Свобода Росії", заявили, що ЛРС, РДК та "Сибірській батальйон" перетнули кордон і зайшли на територію Грайворонського району Бєлгородської області, а також на територію Курської області.