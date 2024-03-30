ГУР: Росія зміцнює кордон у трьох областях

За даними української розвідки, Росія активізувала заходи зі зміцнення ділянок кордону у Бєлгородській, Курській, Брянській областях після рейдів "Сибірського батальйону", "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії".

"Особовий склад угруповань військ РФ "курск", "брянск" та "бєлгород" тренують виявляти та боротись з диверсійно-розвідувальними групами, вести штурмові дії в умовах міської забудови, охороняти та обороняти об’єкти критичної інфраструктури", — розповіли в Головному управлінні розвідки.

У ГУР додали, що вишкіл новобранців для посилення прикордонних російських регіонів проводять, зокрема, в окупованому Маріуполі та інших окупованих містах України. Також, за даними розвідки, в трьох російських регіонах вдосконалюють та маскують укріплення, намагаються збільшити там кількість засобів боротьби з дронами, РЕБ та ППО.

Вранці 12 березня стало відомо, що підрозділи легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу (РДК) та "Сибірського батальйону" перетнули українсько-російський кордон і зайшли на територію Грайворонського району Бєлгородської області, а також на територію Курської області РФ.

Пообіді у легіоні "Свобода Росії" поінформували, що населений пункт Тьоткіно у Курський області знаходиться під повним контролем російських добровольців. Там додали, що підрозділи армії РФ стрімко залишають селище і свої позиції. Згодом там уточнили, що бої за село ще тривають.

18 березня "Сибірський батальйон" заявив, що спільно з Російським добровольчим корпусом (РДК) підняли прапори в селі Козинка Бєлгородської області Росії.