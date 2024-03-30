НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
ГУР: Росія зміцнює кордон у трьох областях
Вторгнення Росії в УкраїнуРосійський добровольчий корпусРОСІЯПодії

ГУР: Росія зміцнює кордон у трьох областях

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Добровольці РДК
Новобранці Російського добровольчого корпусу (РДК) на військовому полігоні під Києвом, 6 жовтня 2023 року. Фото: Ратинський В'ячеслав / УНІАН

За даними української розвідки, Росія активізувала заходи зі зміцнення ділянок кордону у Бєлгородській, Курській, Брянській областях після рейдів "Сибірського батальйону", "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії".

"Особовий склад угруповань військ РФ "курск", "брянск" та "бєлгород" тренують виявляти та боротись з диверсійно-розвідувальними групами, вести штурмові дії в умовах міської забудови, охороняти та обороняти об’єкти критичної інфраструктури", — розповіли в Головному управлінні розвідки.

У ГУР додали, що вишкіл новобранців для посилення прикордонних російських регіонів проводять, зокрема, в окупованому Маріуполі та інших окупованих містах України. Також, за даними розвідки, в трьох російських регіонах вдосконалюють та маскують укріплення, намагаються збільшити там кількість засобів боротьби з дронами, РЕБ та ППО.

Вранці 12 березня стало відомо, що підрозділи легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу (РДК) та "Сибірського батальйону" перетнули українсько-російський кордон і зайшли на територію Грайворонського району Бєлгородської області, а також на територію Курської області РФ.

Пообіді у легіоні "Свобода Росії" поінформували, що населений пункт Тьоткіно у Курський області знаходиться під повним контролем російських добровольців. Там додали, що підрозділи армії РФ стрімко залишають селище і свої позиції. Згодом там уточнили, що бої за село ще тривають.

18 березня "Сибірський батальйон" заявив, що спільно з Російським добровольчим корпусом (РДК) підняли прапори в селі Козинка Бєлгородської області Росії.

Топ дня
Переведення годинників, літній час
Уночі 31 березня Україна перейде на літній час Важливо
Українські військові 37-ї окремої бригади морської піхоти
Удар по Харкову, кадрові зміни в Офісі президента. 767 день війни. Онлайн
пожежник
У п'ятиповерхівці Білої Церкви стався вибух: що відомо Доповнено
Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни в Офісі президента
Фронт завоювання Леванту, Аль-Нусра
"РФ для ІДІЛ — лідер хрестоносців". Як функціонує "Хорасан", яка взяла відповідальність за теракт в "Крокусі Сіті Холі"

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Робота сил протиповітряної оборони
На Хмельниччині 30 березня лунали вибухи: що відомо
Херсон, обстріли РФ, ХДУ, новий корпус
Обстріл Берислава, суди над колаборантами, ідентифікація картин. 766 день війни: хроніка подій в Херсонській області
мапа сумщини
12 громад Сумщини обстріляли війська РФ
Мешканці будинків Шевченківського району Харкова прибирають наслідки влучання РФ
РФ влучила по Шевченківському району Харкова 30 березня: що відомо
На початок