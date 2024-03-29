Керівник аналітичного відділу фонду "Повернись живим" Антон Муравейник звернув увагу на те, що внаслідок березневих рейдів російських добровольців в Бєлгородську та Курську області створена нестабільна ситуація вздовж кордону з Чернігівською та Сумською областями. Там збільшена щільність російських військ. Є питання, чи зможе тепер Україна ефективно обороняти цю ділянку.
Про це він сказав у проєкті Суспільного "Ремовська Інтерв’ю".
Кордон Чернігівської та Сумської областей довгий час був збалансований, зазначає аналітик. І з української, і з російської сторони там перебували підрозділи, які фактично здійснювали посилення ділянки держкордону. Не йшлося про наступи чи активні дії. Бойові дії тривали щодня: диверсійні дії з обох сторін, обстріли з озброєння піхотного рівня, мінометів, СПГ тощо. Але щільність військ з обох сторін була низькою.
"Після дій, які відбулисяУ середині березня бійці "Російського добровольчого корпусу", легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону", які виступають проти Володимира Путіна, повідомили про спільну операцію на прикордонній з Україною території Росії, у Бєлгородській області кілька тижнів тому на Бєлгородщині та біля Курської області вони внесли дисбаланс, Росія підтягнула резерви на цей напрямок. І зараз постає питання, наскільки ця ділянка фронту збалансована і на чию користь тепер, коли активні бойові дії російських добровольців там припинилися", — додає Муравейник.
Чернігівщина і Сумщина зараз в зоні ризику, на думку Муравейника. За бажання і за більш оперативного розгортання російських сил і засобів, якщо вони це зроблять раніше, ніж ЗСУ, то матимуть перевагу, якщо захочуть створити якусь нову історію наступу за цими напрямками.
"Із хороших новин — ми там будуємо укріплення. Проблема в тому, що в укріпленнях має хтось бути. Чи зможемо ми забезпечити таку щільність військ на цьому напрямку — невідомо. Зокрема й тому ми продовжуємо мобілізацію, створюються нові частини і підрозділи. Навколо цього також дуже багато дискусій", — підкремлив експерт.
Муравейник не став коментувати, яка була користь від операцій російських добровольців. "Будь-яку ситуацію треба оцінювати на різних рівнях. На тактичному рівні є плюс, бо росіянам довелося перекинути частину своїх резервів з одного напрямку на нинішній. Я не знаю, які стратегічні цілі ставилися. Мені здається, стратегічні завдання виконані далеко не всі. Питання також у тому, як на це реагує міжнародна спільнота і наші ключові партнери зокрема", — відповів аналітик.
Рейд російських добровольців у березні 2024 року
Вранці 12 березня стало відомо, що підрозділи легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу (РДК) та "Сибірського батальйону" перетнули українсько-російський кордон і зайшли на територію Грайворонського району Бєлгородської області, а також на територію Курської області РФ.
Пообіді у легіоні "Свобода Росії" поінформували, що населений пункт Тьоткіно у Курський області знаходиться під повним контролем російських добровольців. Там додали, що підрозділи армії РФ стрімко залишають селище і свої позиції. Згодом там уточнили, що бої за село ще тривають.
18 березня "Сибірський батальйон" заявив, що спільно з Російським добровольчим корпусом (РДК) підняли прапори в селі Козинка Бєлгородської області Росії.