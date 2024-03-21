Буданов розповів, чи ГУР допомагає російським добровольцям у їхньому рейді в РФ

Голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ГУР допомагає російським добровольцям з легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу (РДК) та "Сибірського батальйону", які діють на території Росії.

Про це він сказав у коментарі Суспільному.

"Підтримуємо, допомагаємо, радимо...", — сказав голова розвідки.

Водночас він зазначив, що не може розповісти подробиць.

Доброволець Легіону "Свобода России" оператор БПЛА Олексій Барановський "Лютик" під час пресконференції заявив, що завдання російських добровольців, які воюють на боці ЗСУ, — допомогти Україні відстояти територіальну цілісність і підняти їхній прапор над Кремлем та "деконструювати режим, який душить нашу батьківщину".

"Ми хочемо сказати дякую Зеленському, що взагалі були створені наші добровольчі підрозділи. ГУР і зокрема Буданов високо оціниа нашу участь в обороні України. Безумовно ліквідація режиму і воєнні поразки Москви — це інтереси України. Але це вже наше завдання. Всі завдання воєнні вирішуємо ми. А за підтримку ми дуже вдячні", — сказав він.

Командир та засновник РДК Денис "Whiterex" зазначив, що російські добровольці у своїх операціях "спираються на логістику, яку дає українська сторона".

"Ми користуємося даними розвідки, можемо розраховувати на евакуацію. Звичайно ми отримуємо підтримку від України в потрібному обʼємі", — сказав він.

19 березня речник ГУР МОУ Андрій Юсов в етері телемарафону заявив, що ГУР надає допомогу російським добровольчим формуванням РДК, ЛСР і "Сибірський батальйон", які діють на території Росії.

"Це обов’язок України. Ці люди прийшли допомогти українцям звільнитися від російських окупантів і мужньо та героїчно себе проявляють на багатьох ділянках фронту, участь беруть у серйозних операціях. Тому, звичайно, і Україна має допомагати тим росіянам, які борються з путінським режимом, звільнити Росію від Путіна", — сказав він.

Вранці 12 березня стало відомо, що підрозділи легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу (РДК) та "Сибірського батальйону" перетнули українсько-російський кордон і зайшли на територію Грайворонського району Бєлгородської області, а також на територію Курської області РФ.

Пообіді у легіоні "Свобода Росії" поінформували, що населений пункт Тьоткіно у Курський області знаходиться під повним контролем російських добровольців. Там додали, що підрозділи армії РФ стрімко залишають селище і свої позиції. Згодом там уточнили, що бої за село ще тривають.

18 березня "Сибірський батальйон" заявив, що спільно з Російським добровольчим корпусом (РДК) підняли прапори в селі Козинка Бєлгородської області Росії.