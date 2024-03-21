Легіон "Свобода Росії" взяв у полон 37 росіян — доброволець

З початку обмеженої спеціальної операції добровольчих сил на території РФ бійці Легіону "Свобода Росії" взяли у полон 37 росіян.

З початку обмеженої спеціальної операції добровольчих сил на території РФ бійці Легіону "Свобода Росії" взяли у полон 37 росіян.

Про це під час пресконференції заявив оператор БПЛА, доброволець Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський "Лютик".

За його словами, добровольці також 121 одиницю техніки росіян, ще 50 одиниць техніки вийшли з ладу.

"Зараз операція продовжується. Після нічної атаки по Києву ми нанесли удар по Бєлгороду. 9 військових знищено, які були на військовому обʼєкті", — сказав Барановський.

Своєю чергою командир та засновник Російського добровольчого корпусу Денис "Whiterex" заявив, що обміни полоненими наразі не відбуваються. При цьому деякі полонені захотіли стати бійцями РДК.

"Наша перша задача допомогти Україні відстояти територіальну цілісність. Ціль два —підняти наш прапор над Кремлем. Деконструювати режим, який душить нашу батьківщину", — підсумував командир.

12 березня у легіоні "Свобода Росії", заявили, що ЛРС, РДК та "Сибірській батальйон" перетнули кордон і зайшли на територію Грайворонського району Бєлгородської області, а також на територію Курської області.