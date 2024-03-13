Бійці Легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону зробили спільну заяву, в якій анонсували удари по позиціях армії РФ у Бєлгороді та Курську.

Відповідну інформацію оприлюднили у Telegram-каналі ЛСР.

"Путінські вбивці завдають масованих атак по мирних українським містах, виставляючи свої позиції між вашими будинками й школами ваших дітей та держустановами. Щодня десятки простих невинних людей (переважно жінок та дітей) гинуть від обстрілів з Бєлгорода. Обстріл України з території Бєлгорода має зупинитися", — мовиться у повідомленні.

Добровольці зазначили, що "у зв'язку із цим змушені завдати вогневого ураження по військових позицій, які розміщені у містах Бєлгород і Курськ".

"Щоб уникнути жертв серед цивільного населення, ми закликаємо всіх негайно залишити міста. Місцеву владу ми закликаємо зберегти людські життя та розпочати евакуацію з міст Курщини та Бєлгородщини", — додали у заяві.

12 березня підрозділи Легіону "Свобода Росії", РДК та Сибірського батальйону перетнули кордон і зайшли на територію Грайворонського району Бєлгородської області, а також на територію Курської області.

Згодом у ЛСР розповіли, що населений пункт Тьоткіно Курської області перебуває під повним контролем російських добровольців і вказали, що підрозділи армії РФ стрімко залишають селище і свої позиції.